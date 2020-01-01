سواريز يرفض التحجج بالـ VAR ويؤكد: علينا لوم أنفسنا

لويس سواريز يتحدث عن صراع الليجا بين ريال مدريد وبرشلونة بعد اقترابه من الحسم

قال لويس سواريز نجم نادي برشلونة إن لاعبي فريقه تركوا المنافسة على لقب الدوري الإسباني تهرب منهم، مؤكدًا ضرورة عدم البحث عن أعذار.

وسيحقق ريال مدريد لقب الليجا رسميًا للمرة الـ 34 في تاريخه في حال نجح في تحقيق الانتصار في مباراة الجولة السابعة والثلاثين مساء الخميس المقبل أمام فياريال.

وحول ذلك، وفي الوقت الذي يتصدر فيه ريال مدريد الترتيب بفارق 4 نقاط عن برشلونة مع تبقي جولتين على النهاية، خرج لويس سواريز عن صمته.

المزيد من الفرق

وبمناسبة أنه أصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ برشلونة برصيد 195 هدفًا في 278 مباراة، أجرى لويس سواريز مقابلة مع موندو ديبورتيفو اليوم الثلاثاء.

وقال مهاجم برشلونة إن البحث عن أعذار وتبرير ما حدث بأخطاء تقنية الفيديو وما إلى ذلك لن يفيد، وأن الحل في مثل هذه الأمور يكون البحث عن الأخطاء من أجل إصلاحها.

وأضاف: "في الدوري الإسباني وفيما يتعلق في المنافسة علينا أن ننتقد ذواتنا فقط، لقد تركناه يهرب من أيدينا بعدما كنا أصحاب الصدارة"

وتابع: "نحن ندرك أننا اعتمدنا على أنفسنا ولا نجد أي عذر، الآن علينا العمل من أجل فخرنا ومن أجل هيبة برشلونة، علينا أن نفوز بالمباراتين المتبقيتين ثم نركز بشكل كامل على اللقب الوحيد الذي يمكننا تحقيقه، وهو دوري الأبطال"

وأردف: "علينا أن نحارب دائمًا لأن هذا هو ثمن وجودنا في هذا النادي، ما حدث في الليجا يجعلنا ننتقد أنفسنا ونستعد لما يأتي بعد ذلك من منافسات لكي نتعلم من أخطائنا"

وأكمل: "علينا الحفاظ على كامل التركيز، يمكن أن يكون الفشل في مباراة واحدة مكلفًا، لذلك يجب أن نكون متيقظين للغاية ونحتاج الجميع حتى يتمكنوا من الحصول على دوري أبطال أوروبا"

إبراهيموفيتش وبنعطية وإيتو.. نجوم فشل جوارديولا في التعامل معهم

يذكر أن برشلونة قد حقق لقب الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين مع المدرب إرنستو فالفيردي، والذي أقيل منتصف الموسم الحالي ليعوضه كيكي سيتيين.