سيتين يخطط للاعتماد على جميع لاعبي برشلونة هذا الموسم

سيتين يرغب في الاستفادة من الجميع..

يخطط كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على إبقاء الحماسة بين لاعبيه لاعبيه خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

سيتين، تولى تدريب برشلونة هذا الشهر، خلفًا لإرنستو فالفيردي، الذي تعرض للإقالة بعد الإقصاء من السوبر الإسياني على يد أتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن سيتين، يرغب في إشراك جميع لاعبيه خلال النصف الثاني من الموسم من أجل القتال على الألقاب الثلاثة.

وينوي سيتين، تنفيذ عديد المبادرات التي من شأنها دفع اللاعبين للحفاظ على حوافزهم، كما يسعى المدرب لتطبيق المزيد من الأساليب خلال المباريات.

رسميًا | برشلونة يتعاقد مع مهاجم إنتر ميلان السابق

وأضافت الصحيفة، أن طريقة اللعب أمام غرناطة لن تكون الأخيرة، فالخطة قد تتغير حسب احتياجات الفريق أو الخصم، لذلك، يجب أن يكون جميع اللاعبين على استعداد لأي تغيير، وأن بتصرفوا بشكل جيد في حال طلب المدرب ذلك.

لا ينبغي أن يتصور اللاعبون الأساسيون خلال مواجهة غرناطة، بأنهم غير قابلين للمس، وكذلك لا ينبغي أن يعتقد البدلاء أن هذا وضعهم المستقبلي.

سيتين، يريد أن يكون فريقه متعدد الاستخدمات، وأفضل مثال على ذلك كان أرتورو فيدال، الذي بدا وكأنه غير مناسب مع أسلوب سيتين، لكنه استجاب لنصيحة المدرب، ولعب أساسيًا ضد غرناطة، وكان حاسمًا بفضل صناعته هدف الفوز لليونيل ميسي بالكعب.

ويحتل الفريق الكتالوني، صدارة الدوري الإسباني، برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.