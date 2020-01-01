رسميًا | برشلونة يتعاقد مع مهاجم إنتر ميلان السابق

استثمار في المقام الأول..

أعلن برشلونة عن ضمه لري ماناج من صفوف فريق ألباسيتي نظير 700 ألف يورو وعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف.

وسبق لماناج أن لعب في صفوف إنتر ميلان، حيث ظهر في ست مناسبات على مدار أربع سنوات شملت إعارات له إلى بيسكارا وإبيزا وغرناطة.

ماناج سوف يلعب في صفوف فريق برشلونة ب الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، وقد يقود تألقه إن حدث إلى زيادة القيمة المدفوعة من البرسا لألباستي إلى 2 مليون يورو.

برشلونة من المؤمنين بقدرات صاحب الـ22 عامًا، وهو ما يتضح جليًا من خلال وضع شرط جزائي كبير في عقده يصل إلى 42.7 مليون جنيه استرليني.

وكيله: لازارو لن يرحل عن إنتر إلى نيوكاسل

تألق ماناج مع ألباسيتي كان السبب الرئيسي في انضمامه إلى الكامب نو، حيث أعاد اكتشاف نفسه وسجل في عشر مناسبات خلال 41 مباراة في مختلف المسابقات.

ويُنظر إلى هذه الصفقة على أنها استثمار من إدارة برشلونة في ماناج، فيعتقد مسؤولو النادي الكتلاني أن اللاعب قد ينفجر ومن ثم يتم بيعه بقيمة الشرط الجزائي الكبير الموجود في عقده حاليًا.

يذكر أن الفريق الأول في برشلونة يُعاني بشكل واضح في مركز المهاجم الصريح بعد الإصابة التي تعرض لها لويس سواريز وأنهت على موسمه مع البلوجرانا.