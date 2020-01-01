سيتين كلمة سر برشلونة لحسم صراع رويز مع ريال مدريد

برشلونة يسعى لاستغلال مديره الفني الحالي في حسم صفقة اللاعب

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة برشلونة ستستعين بخدمات كيكي سيتين مدرب الفريق الحالي لحسم صفقة فابيان رويز لاعب نابولي.

وحصل رويز على اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، على رأسها ريال مدريد وبرشلونة.

وارتبط اللاعب الإسباني، بالانضمام لريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية، ولكن إدارة برشلونة بدأت في متابعة رويز للحصول على خدماته الصيف القادم.

المزيد من الفرق

وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة برشلونة تعول على مدرب الفريق في تغير وجهة اللاعب من مدريد إلى برشلونة.

وتجمع سيتين علاقة قوية مع رويز، منذ أن كان الثنائي في ريال بيتيس، وحينها تألق اللاعب تحت قيادة المدرب قبل أن ينتقل إلى نابولي في صيف 2018.

مشاجرة بين 2 من نجوم برشلونة داخل غرفة خلع الملابس

ومنذ ان انضم صاحب الـ 23 عاماً إلى نابولي في 2018، خاض مع الفريق 67 مباراة نجح خلالها في تسجيل ثمانية أهداف وصنع خمسة آخرين.

جدير بالذكر أن رويز لعب مع ريال بيتيس 59 مباراة في كافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع سبعة آخرين.