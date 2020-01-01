مشاجرة بين 2 من نجوم برشلونة داخل غرفة خلع الملابس

الأوضاع داخل غرفة خلع ملابس برشلونة ليست على ما يرام

يبدو أن الأوضاع داخل نادي برشلونة، مازالت مشتعلة في الفترة الأخيرة، بعد فقدان صدارة الدوري الإسباني، والخروج من نصف نهائي السوبر الإسباني، وإقالة فالفيردي.

ووفقاً لصحيفة آس الإسبانية، فإن مشاجرة حدثت اليوم داخل غرفة خلع ملابس الفريق، بين اثنين من كبار نجوم الفريق.

ولم تذكر الصحيفة أسماء اللاعبين، ولكنها شددت على أن الأوضاع داخل غرفة خلع الملابس اليوم كانت مشتعلة للغاية، خاصة مع لوم اللاعبين.

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مشاجرة اليوم، ليست الأزمة الوحيدة بالنسبة لبرشلونة يوم الإثنين، فشهد مران الفريق الصباحي اليوم، إصابة عثمان ديمبيلي من جديد بالرغم من أنه لم يتعاف من إصابته الأولى.

رسميًا - برشلونة يوضح تفاصيل إصابة ديمبيلي الجديدة

وعاد برشلونة من فوز سهل على ليفانتي، مساء أمس الأحد بهدفين لهدف في ختام مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لمواجهة ريال بيتيس مساء الأحد القادم في الجولة الـ 23 من الليجا.