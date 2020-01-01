سيتين: عيد الحب؟ برشلونة مثل زوجتي

أبرز ما جاء في مؤتمر كيكي سيتين قبل مباراة برشلونة وخيتافي

قال كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة إن المرحلة المقبلة من الموسم تحتاج إلى أن يتكاتف الجميع من لاعبين إلى مدرب وإدارة وجماهير من أجل الفريق.

وينتظر الفريق الكتالوني مواجهة صعبة أمام صاحب المركز الثالث على سلم الترتيب خيتافي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وقبل المباراة تحدث المدير الفني لبرشلونة كيكي سيتين عن ضرورة الاستفادة مما حدث في المباريات الأخيرة لكي لا تتكرر الأخطاء مرة أخرى.

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وأضاف: "علينا تقديم كل شيء للجماهير، هم أيضًا مطالبون بتقديم الدعم لنا، ومن جانبنا سنفعل كل ما بوسعنا حتى نعيدهم إلى ديارهم سعداء"

وتابع: "عيد الحب؟ أنا عاطفي ورومانسي وشاعري للغاية مع هذا النادي، ربما لا أستطيع أن أقدم له بعض الزهور، ولكن عاطفتي تجاهه هي ذاتها تقريبًا عندما قابلت زوجتي"

وفيما يخص دوري أبطال أوروبا قال: "هناك العديد من الفرق التي تلعب في ثمن النهائي تستطيع الوصول إلى المبارة النهائية، لا نريد أن نسبق الأحداث"

وأردف: "لكل مدرب طريقته الخاصة في إدارة الأزمات وتسيير الأمور، في الفترة الماضية حدثت العديد من الأشياء السلبية وأخرى إيجابية، أنا هادئ جدًا ومتحمس لما هو قادم"

وحول إصابة ديمبيلي قال: "بدون شك تعرض لاعب بأهمية وقيمة عثمان ديمبيلي للإصابة أزعجنا كثيرًا، الآن وضعنا محفوف بالمخاطر بالنسبة للإصابات وأي غياب للاعب آخر سيكون صعبًا"

واسترسل: "الآن لدينا خطة من أجل أن يسمحوا لنا بالتعاقد مع لاعب لتعويض ديمبيلي بدون سوق انتقالات، ننتظر الرد حتى نرى ماذا سنفعل في الأشهر المقبلة"

وفيما يخص عودة لويس سواريز المبكرة قال: "أنا لا أتابع حالته كل يوم ولا أتحدث مع الأطباء، ولكنني كل يوم أحييه على رغبته في العودة وعمله الدؤوب"

وتحدث أيضًا: "بالنسبة لخيتافي هم يلعبون بنمط مختلف عما نقوم به، كلا الفريقين شكلا صعوبات لبعضهما في السنوات الأخيرة وبالتأكيد ستكون مباراة قوية"

وأتبع: "بالنسبة لدي يونج هو لاعب موهوب ولديه إمكانيات كبيرة جدًا وأتنبأ له بمستقبل رائع، هو مقبل على كرة القدم ويستمر في التعلم كل يوم"

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يذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي وصافة الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.