برشلونة ينتظر الرد لضم بديل ديمبيلي دون ميركاتو

هل يضم برشلونة لاعبًا في غير سوق انتقالات بسبب إصابة عثمان ديمبيلي؟

ينتظر برشلونة رأي لجنة الليجا الطبية بشأن إصابة ديمبيلي والتي تتأكد في الوقت الحالي من التقرير الطبي الصادر من برشلونة بغياب اللاعب لـ 6 أشهر.

وينص القانون على السماح بضم لاعبين في غير فترة انتقالات في حالة أصيب أحد اللاعبين بعد إغلاق السوق وامتدت فترة غيابه لأكثر من 5 أشهر.

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وهناك احتمالية لأن يكون برشلونة قد بالغ في تحديد فترة غياب النجم الفرنسي عن الملاعب من أجل الاستفادة مما يسمح به القانون.

ولذلك، فإن اللجنة الطبية لليجا الإسبانية ستقوم بمراجعة حالة عثمان ديمبيلي وكذلك التقرير الطبي الصادر من برشلونة حتى تتأكد من أنه يحتاج بالفعل لـ 6 أشهر من أجل العودة إلى الملاعب من جديد.

ولذلك، هناك خطر بأن تبلغ اللجنة الطبية رابطة الليجا بأن إصابة ديمبيلي لا تفي بالمعايير المطلوبة من أجل تفعيل هذا البند الاستثنائي والسماح لبرشلونة بتعويض اللاعب.

ولهذا السبب لا يمكن اعتبار أن برشلونة سيكون قادرًا على التعاقد مع لاعب لتعويض ديمبيلي قبل نهاية الموسم إلا بعد مراجعة الإصابة والتأكد من استيفائها للشروط.

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يذكر أن برشلونة قد خسر مجهودات لويس سواريز وعثمان ديمبيلي للإصابة الطويلة، ورحل عنه كارليس بيريز دون أن يعزز خط هجومه في الميركاتو الشتوي.