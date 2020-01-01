سيبايوس يريد آرسنال ولكن مصيره بيد ريال مدريد

هل يترك ريال مدريد داني سيبايوس لرغبته؟

يقول لاعب خط الوسط داني سيبايوس إنه سيكون سعيدًا بالبقاء في آرسنال بعد هذا الموسم لكنه يعتقد أن ريال مدريد هو من سيقرر مستقبله.

وكان متوسط الميدان الإسباني قد انتقل من ريال مدريد إلى آرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.

وتأرجح موسم سيبايوس مع آرسنال ما بين تألق في البداية، ثم مستوى متذبذب وإصابة وغياب ثم عودة غير مستقرة، حيث لا يمكن وصفه لا بالنجاح ولا بالفشل.

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وحول ذلك، يريد سيبايوس إكمال الرحلة مع آرسنال لما هو أكثر من الموسم الحالي، ولكنه يعتقد في نفس الوقت أن مصيره مرتبط بقرار ريال مدريد.

وأوضح سيبايوس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "بعد نهاية الموسم يجب أن أكون هادئًا، يجب أن أعود إلى مدريد وعليهم أن يتخذوا قرارًا، لأنه ما زال لدي عقد مدته ثلاث سنوات"

وأضاف: "بمجرد أن أعرف قرارهم بشأني، يجب أن أجلس مع عائلتي وسنرى ما هو الأفضل بالنسبة لي في العام المقبل، ولكن الآن الأمور لم تتضح بعد"

وتابع: "الحقيقة هي أنني سعيد في آرسنال. إنه نادٍ لدي فيه بالفعل عام من الخبرة ، لذلك سيكون من السهل بالنسبة لي الاستمرار معه دون الحاجة إلى التكيف مع أجواء جديدة في دوري جديد"

وأردف: "هدفي هو اللعب بشكل مستمر في العام المقبل وسيكون من الصعب في ريال مدريد أن ألعب 40 مباراة وأن أشعر بالأهمية، لقد كنت سعيدًا هذا العام باللعب، وفي العام المقبل أريد أن أفعل الشيء نفسه"

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يذكر أن المدير الفني الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان لديه تفضيلات وأولويات بالنسبة لوسط الملعب قبل داني سيبايوس، وهو الأمر الذي دفعه للبحث عن فرصة خارج الفريق الملكي.