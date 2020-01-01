أخبار الانتقالات: صلاح وماني لا يحتاجان ريال مدريد وهافيرتس يختار تشيلسي

يبدو أن الألماني سيختار البلوز

وفقًا لأتلتيك فإن تشيلسي قرب من ضم نجم باير ليفركوزن كاي هافيرتس مع بداية سوق الانتقالات.

عدد من الأندية الأوروبية مهتمة بصاحب الـ21 عامًا، لكن البلوز هو الوحيد الذي نجح في إحداث تقارب مع الفريق الألماني.

هافيرتس منفتح تمامًا على الانضمام لستامفورد بريدج، ومن المتوقع أن تكلف الصفقة حوالي 80 مليون يورو.