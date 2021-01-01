سولشاير يكشف موعد عودة بوجبا ويؤكد: لا عقدة أمام الإسبان

المؤتمر الصحفي لمباراة سوسييداد..

كشف أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن موعد عودة بول بوجبا إلى الملاعب مرة أخرى، عندما أكد على أنه يتعافى بصورة جيدة ولكنه لن يلحق بأي مباريات للشياطين الحمر في شهر فبراير الحالي.

بوجبا أصيب خلال تعادل المانيو مع إيفرتون بثلاثة أهداف لكل فريق، وقد بدا عليه الألم أثناء خروجه من الملعب حينها وسط ضبابية موعد عودته بالتحديد إلى الملاعب.

لكن سولشاير خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد وريال سوسييداد في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، أعلن عن تحسن بوجبا ورفض فكرة وجود "عقدة" للفرق الإسبانية أمام كتيبته.

المدرب النرويجي قال عن بوجبا "يتعافى بول بشكلٍ جيد ويبدأ العلاج حاليًا وسيبقى لمدة أسابيع، لذلك لن يلعب معنا في فبراير وهذا أمر مؤكد، لا يزال هناك بضعة أسابيع حتى نرى بول في الملاعب".

كما أضاف مجيبًا على عقدة الإسبان "ربما يرجع ذلك لمستوى الفرق التي لعبنا أمامها، الفرق الإسبانية جيدة ولم نقم بأداء جيد أمامهم، هذا مؤكد وعلينا أن نقدم أداءً قويًا للغاية للتغلب على سوسييداد".

وتابع "سوسييداد فريق يتمتع بعدوانية وبراعة في التعامل مع الكرة ويمكنه الاستحواذ جيدًا على الكرة. نحن لا ندخل مباريات ونحن قلقون، نعلم أن علينا الأداء بصورة جيدة للحصول على النتيجة المرجوة".

أما عن إضاعة مهاجمي مانشستر يونايتد العديد من الفرص، فقال سولشاير "نحن الفريق الذي سجل أكثر عدد من الأهداف في الدوري وأنت محق في أن المهاجمين لم يسجلوا نفس القدر الذي نرغب فيه".

وأردف "لكن بالنسبة لي، سيكون أمرًا إيجابيًا ونحن في الفترة الأخيرة من الموسم إذا جعلنا المهاجمين يسجلون مجددًا، فهذا سيمنحنا ميزة أخرى في المباريات".

"نحن نعلم أن في آخر أربع أو خمس مباريات لم نكن في أفضل حالاتنا، وننتظر من المهاجمين أن يظهروا ما يقدمونه في التدريبات، مع الدفاع بشكلٍ أفضل قليلًا، سيمكننا أن نخرج بموسم ناجح."

وأتم متحدثًا عن العنصرية التي واجهها أنتوني مارسيال "تحدثت إليه هذا الصباح، إنه قوي عقليًا وما يمر به ينبغي ألا يمر علي أي شخص، إنه أمر مثير للاشمئزاز أن نتحدث عن العنصرية في كل مؤتمر، من قبل كان الأمر متقطعًا، الآن علينا القيام بشيء لمواجهته".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد تعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق مع وست بروميتش في آخر مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسط إضاعة مارسيال للعديد من الفرص، ونتيجة لذلك فتعرض لتعليقات عنصرية شديدة عبر إنستجرام من بعض المشجعين المتعصبين.