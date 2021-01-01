العنصرية لا تتوقف مع لاعبي مانشستر يونايتد ومارسيال أحدث الضحايا

إلى متى سيظل الأمر هكذا؟

تعرض أنتوني مارسيال، لاعب مانشستر يونايتد، إلى وابل من التعليقات العنصرية عبر تطبيق "إنستجرام" على خلفية مباراة وست بروميتش الأخيرة.

مارسيال شارك في جزء من تعادل المانيو أمام وست بروميتش لهدف لكل فريق وأهدر بعض الفرص كعادته في الآونة الأخيرة، ليلقى هجومًا جديدًا من المشجعين عبر إنستجرام.

التطبيق الشهير سبق وأن نشر بيانًا الأسبوع الماضي يندد بالعنصرية ويؤكد على اتخاذه لإجراءات قوية حيال كل من يرتكب هذا الأمر في العلن أو الخفاء، لكن يبدو أن الأمر لم يُطبق بنجاح حتى الآن.

إنستجرام في تصريحات عبر ممثليه لوكالات الأنباء أعلن أنه يدرس ما حدث لمارسيال اليوم الأحد، كما قام التطبيق بالفعل بإزالة بعض من تلك التعليقات المسيئة.

بعد الإساءة، قام تروي تاونسند، رئيس قسم التطوير في منظمة "Kick It Out" الخيرية لمكافحة العنصرية بنشر صورة للتعليقات المسيئة وكتب عليها ""دعني أكسر صمتي يوم الأحد وأقول فقط هنا نذهب مرة أخرى. إنه أمر متوقع للغاية".

وتابع ساخرًا "أتساءل عما إذا كان سيتم حظر هذا الشخص (العنصري) لمدة شهر وصفعه على معصمه من قبل إنستجرام ويقولون له لا تفعل ذلك مجددًا".

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية في أقل من شهر التي يتعرض فيها مارسيال لهذا النوع من الهجوم، وكان الأول عند الهزيمة من شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف.