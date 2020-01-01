سولشاير يكشف مستقبل بوجبا في مانشستر يونايتد

سعيد بالفوز في النمسا أيضًا..

شدد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على استمرار لاعبه بول بوجبا داخل الأولد ترافورد في الموسم المقبل على الرغم مما يدور حول إمكانية رحيله بنهاية هذا الموسم.

النزاع بين سولشاير وبين مينو ريولا، وكيل بوجبا، على أشده في الأشهر الأخيرة، حيث خرج الوكيل الإيطالي وقالها صراحةً أن بوجبا ليس عبدًا لدى اليونايتد أو لدى المدرب النرويجي، وأن موكله يريد المغادرة في الصيف بشتى السبل.

الدولي الفرنسي حاليًا يُعاني من إصابة ولكن يُفترض أن يُسجل عودته إلى الملاعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقد تعاقد المانيو مع برونو فيرنانديش لدعم منتصف الملعب ويحلم الجميع برؤية الثنائي سويًا في المرحلة القادمة.

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سولشاير في تصريحات للصحافة قال عن بوجبا "بول لاعبنا، يتبقى له عامان في عقده هُنا بالإضافة إلى خيار التجديد لسنة إضافية، يمكنك أن تتوقع أن يبقى معنا في الموسم المقبل بالتأكيد.".

كما تحدث النرويجي عن فوز فريقه الساحق على لينتس النمساوي بخماسية نظيفة وقال "يمكنك أن تقول أنه فوز احترافي، لقد قمنا بعمل جيد للغاية، لم نقدم كرة قدم احترافية وفعالة فحسب، بل قدمنا كرة قدم عالية الجودة.".

المباراة أقيمت بدون جماهير بسبب فيروس كورونا، وحول ذلك قال سولشاير "ما كان ساريًا اليوم ظروف مختلفة عن المعتاد ولكن كان لاعبونا مركزين للغاية وكانت الروح عالية وموجودة في الملعب بوضوح.".

يذكر أن اليونايتد يعيش حالة مميزة في الآونة الأخيرة، حيث انتصر في ديربي المدينة على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين ليصبح خامس ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الرابع تشيلسي.