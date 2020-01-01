سولشاير يكشف ما يميز فيرنانديش عن الآخرين في مانشستر يونايتد

وينتظر أنباء سارة الأسبوع المقبل

استفاض المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، في مدح الوافد الجديد برونو فيرنانديش، واصفًا إياه "باللاعب الجيد"، لما يمتلكه من مميزات وإمكانات مختلفة تمامًا عن باقي اللاعبين.

وبعد فشل محاولة الميركاتو الصيفي، تمكن أخيرًا المدير التنفيذي إد وودوارد، من التوقيع مع صاحب الـ24 عامًا، مقابل حصول ناديه السابق سبورتنج لشبونة على 55 مليون يورو بخلاف المتغيرات.

وفور وصوله عاصمة إنجلترا الثانية، شارك لمدة 90 دقيقة في مواجهة ولفرهامبتون الأخيرة –قبل العطلة الشتوية-، والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

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وسُئل المدرب النرويجي عن رأيه في لاعبه البرتغالي الجديد، فأجاب لموقع النادي الرسمي من قلب معسكر ماربيا، قائلاً "نعم. إنه لاعب كرة قدم جيد جدًا، ويبدو أن عقله أسرع من الآخرين".

وأضاف "لديه الكثير من المميزات التي سنستفيد منها، وسنعتاد عليه ويعتاد عليه فيما يخص تمركزه وتسليم الكرة وتحركاته، وأنا سعيد لرؤيته يستمتع معنا".

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وأنهى حديثه عن لاعب الوسط الجديد "إنه يتدرب بكل جدية، لذلك مستوى لياقته البدنية وحماسته رائعتين".

من جهة أخرى، تحدث عن بعض المصابين مثل سكوت مكتوميناي، مينساه، وأكسيل توانزيبي وموعد عودتهم، قائلاً "آمل أن نرى البعض منهم هذا الأسبوع، لكن في الأسبوع المقبل ستكون فرصهم أكبر للمشاركة في المباريات، لذلك نتمنى عودتهم قريبًا إلى أرض الملعب".

وسيكون مانشستر يونايتد على موعد مع اختبار من العيار الثقيل، عندما يحل ضيفًا على ملعب "ستامفورد بريدج" لمواجهة تشيلسي يوم الإثنين المقبل في قمة مواجهات الأسبوع الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز.