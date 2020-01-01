سولشاير يكشف آخر مستجدات إصابة راشفورد

الفحص الطبي يظهر نتائج جيدة للغاية

كشف المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، عن آخر مستجدات الإصابة التي يعاني منها مهاجمه الشاب ماركوس راشفورد منذ أسابيع.

وألمت تلك الإصابة بالدولي الإنجليزي منتصف يناير الماضي، وآنذاك قيل إنه قد لا يعود مرة أخرى للمستطيل الأخضر هذا الموسم.

وعلى النقيض من ذلك، بعث المدرب النرويجي أنباء سارة عن نتائج الفحص الطبي الذي خضع له راشفورد مؤخرًا، لافتًا إلى احتمال عودته في غضون شهرين أو أقل.

المزيد من الفرق

وعندما سُئل عن آخر مستجدات ابن أكاديمية النادي، أجاب للصحف البريطانية "الفحص الأخير كان إيجابيًا. لكننا سنعطيه الوقت الذي يحتاجه، إنه يتطلع إلى العودة، لكن ربما يستغرق الأمر شهرين آخرين".

لدغات الدبابير ودوري زائف في إيطاليا .. عناوين الصحف 1 مارس

وختم حديثه في هذا الصدد "لن نتسرع في الدفع به إلا عندما يكون لائقًا، وعندما يعود سيعطي لنا دفعة هائلة".

وجاءت تصريحات المدرب ذو الوجه الطفولي قبل مواجهة إيفرتون مساء على ملعبه "جوديسون بارك" لحساب الجولة الـ28 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيخوض يونايتد هذه المواجهة ومعنويات لاعبيه في عنان السماء بعد الفوز على تشيلسي بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة، ما عزز فرص الفريق في المنافسة بقوة على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، بتقليص الفارق مع البلوز –رابع الترتيب العام- لثلاث نقاط فقط.