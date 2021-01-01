سولشاير يرد على والد كافاني: نحن مغرمون جدًا بنجلك!

تصريحات هامة من المدرب النرويجي..

أكد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن إدينسون كافاني سعيد للغاية في أولد ترافورد، نافيًا ما تردد عن عدم رضا الدولي الأوروجوياني عن مسيرته مع الشياطين الحمر.

وكان والد كافاني قد تحدث للصحافة عن مستقبل نجله وأكد على عدم سعادته في مانشستر يونايتد ورغبته في الرحيل إلى نادٍ آخر من أجل التنافس على ألقاب كبرى.

لكن المدرب النرويجي استغل المؤتمر الصحفي لمباراة ميلان في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لنفي هذه الشائعات والتأكيد على أن كل شيء على ما يرام مع كافاني.

سولشاير قال للصحافة "يركز كافاني بشكل كامل على أن يكون متاحًا لنا ويعمل بأقصى جد من أجل العودة إلى كامل لياقته البدنية".

كما أضاف "من لغتي البرتغالية السيئة وإنجليزيته الأفضل، إنه فخور جدًا باللعب مع مانشستر يونايتد وسيبذل قصارى جهده دائمً ، وإذا كان ذلك بعد هذا الموسم أيضًا، لم يتم اتخاذ قرار بعد".

وتابع "لا يمكنني التعليق على ما قيل حوله، لا يسعني إلا أن أقول أننا سعداء للغاية بإدينسون، وأنه يعمل بقوة شديدة من أجل يصبح متاحًا لنا".

"في كل يوم ورغم إنجليزيته الضعيفة، فإنه يثبت شخصيته واحترافيته، ولا يتوقف عن مساعدة اللاعبين الصغار، تمامًا كما أردناه دائمًا."

وواصل "إنه يعلم أننا مغرمون جدًا بما قدمه للنادي رغم أنه لعب على الأرجح مباريات أقل مما أرادها".

أما عن مباراة ميلان، فقال "راشفورد لن يكون متاحًا، في العادة أنا متفائل لكنه لن يتواجد غدًا وهناك شكوك حول لحاقه بمباراة السبت المقبل".

وأتم "كل الإعجاب والتقدير لميلان، لديهم الجودة والتاريخ والتقاليد، فريقهم من الطراز الرفيع بالتأكيد".

الجدير بالذكر أن ميلان يدخل مباراة مانشستر يونايتد وهو منقوص من عدد كبير من لاعبيه في مقدمتهم زلاتان إبراهيموفيتش والجزائري إسماعيل بن ناصر.