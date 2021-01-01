لا يشعر بالراحة .. أسباب عائلية تدفع كافاني للرحيل عن مانشستر يونايتد

الأزمة في إنجلترا وليست في مانشستر يونايتد

يبدو أن رحلة إدينسون كافاني في الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون قصيرة للغاية، حيث سيقضي موسمًا واحدًا في مانشستر يونايتد ثم سيعود إلى أمريكا الجنوبية.

وينتهي عقد المهاجم الدولي الأوروجوياني والهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان مع مانششتر يونايتد في نهاية الموسم الحالي، ومن الممكن أن يغادر إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني،.

على الرغم من أن التمديد في أولد ترافورد ممكن ومتاح، إلا أن الحياة في إنجلترا ستكون العقائق ما بين رغبة الشياطين الحمر في استمرار كافاني وبين استمراره بالفعل.

وفي حديثه إلى برنامج كرة القدم الأرجنتيني Superfutbol على شبكة TyC Sports قال والد المهاجم: "ابني ليس سعيدًا في إنجلترا ويريد العودة بالقرب من عائلته. يريد اللعب في أمريكا الجنوبية.

وأضاف الوالد: "أريد من إدينسون أن يلعب لفريق يقاتل من أجل ألقاب مهمة، لقد أجرى العديد من المحادثات مع نائب رئيس بوكا خوان رومان ريكيلمي ويرغب في اللعب مع بوكا.

وتابع: "في منتصف العام، وبعد أشهر قليلة فقط في إنجلترا، أرى أنه يود العودة إلى أمريكا الجنوبية من جديد حيث توجد العائلة، فكرة ابني هي عدم الاستمرار هناك في مانشستر ويريد العودة.

وأردف: "أعتقد أنه سيعود في يونيو من هذا العام، أي بعد نهاية الموسم الجاري والذي يبدو أنه سيكون الوحيد له مع الشياطين الحمر، لديه بند في عقده يسمح له بالمغادرة في يونيو.

وأكد: "هناك أشياء تزعجنا أحيانًا كبشر، مثل الناس، لقد أزعجه قضية الإيقاف والاتهام بالعنصرية دون أن يرتكب شيئًا عنصريًا، وأحيانًا لا يستطيع اللاعبون العثور على المناخ المناسب أيضًا، هذه الأشياء يمكن أن تثقل كاهلك".

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يذكر أن المهاجم المخضرم ظهر في 24 مباراة مع مانشستر هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين بكل البطولات.