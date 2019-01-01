سولشاير: هذا هو واقع مانشستر يونايتد

تصريحات معتادة منه بعد أي تعثر..

اعتبر أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن فريقه قد فشل في السيطرة على مباراة أستون فيلا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن النادي غير سعيد بالمركز الذي يقطن فيه بالفترة الحالية.

وكان يونايتد قد فشل في تحقيق الانتصار على أستون فيلا على ملعب الأولد ترافورد مساء الأحد، إذ تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما، وفقد المانيو فرصة الانتصار بعدما تقدم بهدف لليندلوف، فجاء التعادل بعدها بدقيقتين فقط، ثم أضاع الفريق وابلًا من الفرص السهلة للانتصار.

سولشاير خرج إلى الصحافة وتحدث بعد المباراة عن أسباب الأداء الضعيف، فقال "لم نلعب كفريق واحد اليوم، كان علينا أن نؤدي بصورة أفضل. لاعبونا الشباب في طور التعلم والتطور، من الطبيعي أن يحدث أحيانًا تناقض في الأداء بين الشباب.".

كما أضاف "لقد فشلنا في السيطرة على مجريات المباراة في بعض الأحيان ولكن الآن لا يمكننا فعل شيء حيال ذلك. علينا أن نعمل كفريق واحد وأن نتحد بصورة أفضل، كان لدى أستون فيلا الكثير من الهجمات المرتدة بسبب طريقتنا اليوم.".

التعادل اليوم جعل اليونايتد في المركز التاسع برصيد 18 نقطة وبفارق 8 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث الهدف الأول لكتيبة سولشاير هذا الموسم، وعند سؤاله إذا ما كان الهدف قائمًا أم أصبح صعبًا، أجاب برد دبلوماسي للغاية.

"سوف نرى ما ستآول إليه الأمور في النهاية، علينا أن نكون أفضل ويجب أن نتحد ونكون فريقًا واحدًا، كان يجب أن نسيطر على مباراة اليوم أكثر من ذلك."

ماجواير: مباراة توتنهام فرصة لتصليح الأمور في مانشستر يونايتد

"هؤلاء اللاعبون الشباب سوف يتحسنون ويتعلمون من هذه التجربة، كنادي، لا نحب أن نكون في مركزنا الحالي، ولكن هذا هو الواقع أمامنا الآن. الأربعاء لدينا مباراة كبيرة، ثم نلعب السبت، واللاعبون يتطلعون لكل المباريات."

يذكر أن اليونايتد سيلاقي توتنهام مساء الأربعاء على ملعب الأولد ترافورد، في مباراة يتوقع أن تكون على صفيح ساخن كوّن جوزيه مورينيو هو المشرف على تدريب السبيرز وقد كان منذ فترة وجيزة مدربًا للشياطين الحمر.