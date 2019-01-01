سولشاير: نتعامل مع كأس كارباو بجدية وفرصة ذهبية للشباب

مانشستر يونايتد سيستضيف كولشستير يونايتد في ربع نهائي البطولة

يعتقد أولي جونار سولشاير المدير الفني، ل مانشستر يونايتد أن فريقه يتعامل مع بطولة كأس كارباو بجدية كبيرة ومباراة تشيلسي خير دليل.

ويستضيف مانشستر يونايتد، نظيره كولشستير يونايتد مساء غد الأربعاء في إطار مباراة ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الفوز في مباراة الغد هدف أساسي بالنسبة لنا، فرصة مهمة بالنسبة لنا الوصول إلى نصف نهائي البطولة".

وتابع: "إنه لأمر كبير أن يحقق بعض اللاعبين بطولتهم الأولى، بغض النظر عن طبيعة هذا الكأس، أتذكر عندما فاز باتريس إيفرا ونيمانيا فيديتش بطولتهم الأولى كانت على حساب ويجان في تلك البطولة".

وفي المجموعة الحالية للفريق، يوجد عدد قليل من اللاعبين فازوا بالبطولات، وعندما تشعر بطعم الفوز فإنك تريده أكثر وأكثر".

تقارير .. إنتر مهتم بالتعاقد مع متوسط ميدان مانشستر يونايتد

وأتم تصريحاته قائلاً: "أعتقد أننا أظهرنا تعاملنا مع البطولة بجدية كبيرة من خلال مباراة تشيلسي، بالرغم من أننا كنا في فترة عصيبة في الدوري، نحن نأمل الوصول للنهائي".

وتغلب الشياطين الحمر، على البلوز في الدور الماضي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما في معقل تشيلسي.