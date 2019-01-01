تقارير .. إنتر مهتم بالتعاقد مع متوسط ميدان مانشستر يونايتد

كونتي يريد التعاقد مع اللاعب خلال يناير القادم

أشارت تقارير صحفية، إلى تفكير إنتر بالتعاقد مع نيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتعاقد الفريق الإيطالي، مع ثنائي الشياطين الحمر روميلو لوكاكو، وأليكسس سانشيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وطلب أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري من إدارة فريقه، تدعيم خط الوسط في أسرع وقت خاصة مع إصابة سينسي وباريلا.

ووفقاً لصحيفة تيلجراف الإنجليزية، فإن إنتر مستعد للتعاقد مع اللاعب الصربي، خلال يناير القادم.

اللاعب صاحب الـ 31 عاماً، يتبقى له 18 شهراً في عقده مع الشياطين الحمر، ولكنه يبدو خارج حسابات أولي جونار سولشاير مدرب الفريق.

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وعانى ماتيتش من إصابة في الفخذ، منذ شهرين، وكانت أول مشاركة له منذ ذلك الحين، يوم الخميس الماضي أمام ألكمار في الدوري الأوروبي.

وعمل كونتي وماتيتيش معاً في موسم 2016/17، في تشيلسي ونجحا في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.