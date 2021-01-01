سولشاير: مفهوم "الولاء" يمنعني من قبول أجويرو في مانشستر يونايتد!

تصريحات واضحة من المدرب النرويجي..

شدد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على استحالة ضم ناديه لسيرخيو أجويرو، معتبرًا أن لاعبي مانشستر سيتي لا يرتدون أبدًا قميص الشياطين الحمر أو العكس.

وكان أجويرو قد أعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية عقده هذا الموسم، وسط تكهنات من الصحف الإنجليزية أنه يود الاستمرار في البريميرليج رغم وجود أحاديث عن إمكانية انتقاله إلى برشلونة.

من ضمن الوجهات التي اقتُرحت كانت مانشستر يونايتد، لكن سولشاير أجاب إجابة صارمة على هذا الأمر في تصريحاته قبل مباراة برايتون مساء الأحد.

المدرب النرويجي قال “عندما ألعب لمانشستر يونايتد، إذا ما حاول غريم تقليدي التعاقد معي ورحلت له بالفعل، أين هنا مفهوم الولاء؟”.

كما أضاف “الولاء هي قيمة مهمة للغاية بالنسبة لي، لا أظن أن لاعبًا لعب لمدة عشر سنوات مع نادٍ يريد أن يذهب إلى غريمهم المحلي بعد كل ذلك”.

وواصل “هذا ليس موقفي، أنا أعلم أننا محترفون، ولكن عندما تلعب ليونايتد فلن ترحل إلى سيتي، هناك أمثلة على لاعبين فعلوها وأنا حقيقةً لا أوافق على ذلك”.

وأتم “لن أقول الأسماء، ولكنكم جميعًا تعرفون ماذا أعني، أعتقد أنني قلت بما فيه الكفاية”.

الجدير بالذكر أن هناك عددًا من اللاعبين ارتدوا قميص مانشستر يونايتد وسيتي عبر التاريخ في مقدمتهم كارلوس تيفيز والحارس بيتر شمايكل وتوني كوتون وغيرهم.