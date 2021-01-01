الجماهير الإنجليزية تعود للملاعب في النصف الثاني من مايو

مايو المقبل هو الموعد

تستعد الجماهير الإنجليزية للعودة مرة أخرى لملاعب كرة القدم، بعد غياب طويل بسبب جائحة فيروس كورونا.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن الجمهور سيعود بأعداد مخفضة بداية من 17 مايو القادم.

22 فبراير 2021

أنباء سعيدة من رئيس الوزراء

حدد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مايو المقبل كموعد لعودة المشجعين إلى أحداث النخبة الرياضية بعد غياب بسبب فيروس كورونا.

وسيكون ذلك تحديدًا اعتبارًا من 17 مايو المقبل، مع السماح لـ 10000 مشجع بالتواجد في أكبر الأماكن مثل ملعب ويمبلي وملاعب كرة القدم الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال حديثه في مجلس العموم اليوم، كشف رئيس الوزراء بوريس جونسون عن خطط لعودة حذرة للمشجعين لحضور الأحداث الرياضية على أعلى مستوى في الوقت المناسب للجولة الأخيرة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيشمل ذلك أيضًا بقية الأحداث الرياضية الهامة المنتظرة مثل كأس الأمم الأوروبية وبطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس وكأس العالم للرجبي، بين أحداث أخرى رائعة سيحملها صيف الرياضة في البلاد.

لا يزال من غير الواضح ما هي الملاعب المؤهلة لتكون ضمن فئة الملاعب "الأكبر" التي حددها جونسون، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم السماح لآخر مباريات البريميرليج بحضور جماهيري من أجل التجربة بما يصل إلى 10000 مشجع أو 4000 فقط.

وبناء على ذلك سيكون الحادي والعشرين من يونيو هو أقرب تاريخ يمكن أن يكون من خلاله حشود ذات سعة كاملة في الملاعب الرياضية في البلاد، اعتمادًا على الخطوات التي تم الانتهاء منها بنجاح وتأكد العلماء من أنها آمنة للمضي قدمًا.

يمثل إدراج هذا التاريخ المستهدف نجاحًا لوزير الثقافة أوليفر دودن، إذا تم تحقيق ذلك على أرض الواقع، فهذا يعني أنه يمكن أن يكون هناك جماهير بكامل طاقتها في ويمبلي لنصف نهائي ونهائي كأس أمم أوروبا.

في وقت سابق من ذلك، اعتبارًا من 17 مايو، سيتم السماح للأحداث الداخلية بدخول ما يصل إلى 1000 متفرج كحد أقصى أو نصف سعتها إذا كان هذا الرقم أقل.

بالنسبة للأحداث الخارجية، سيكون هناك حد أقصى مسموح به يبلغ 4000 مشجع، أو نصف سعة المكان (أيهما أقل) وفقًا لسعة الملعب الذي تقام عليه المنافسات.

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يذكر أن فيروس كورونا تسبب في خلو المدرجات من الجماهير بمختلف الأحداث الرياضية، الأمر الذي أثر بالسلب على متعة المنافسات وأثر اقتصاديًا على صناعة الرياضة في المقام الأول.