سولشاير: الاستمرارية مفتاح مانشستر يونايتد والخصوم يريدون الانضمام لنا

يونايتد يعيش فترة تحسن كبيرة

أشاد أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، بالعروض التي قدمها فريقه مؤخراً وطالب بالاستمرارية، وكشف عن حالة مصابيه، وخصوصاً الفرنسي بول بوجبا.

ويستضيف يونايتد ألكمار مساء الخميس لحساب ختام دور المجموعات من الدوري الأوروبي، والتعادل يكفيه لضمان صدارتة المجموعة الثانية عشر.

وقال سولشاير بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "الوضع لم يتغير كثيراً، ولكن بالتأكيد تحسن النتائج يجعل الأجواء أفضل، الفرق دائماً آمن بنفسه وصحة ما نفعله، الراحة للأساسيين أمام أستانا ساعدت".

وأضاف: "النتائج هي الإثبات على العمل الذي نقوم به، نحن في الطريق الصحيح واللاعبون يتدربون ويقومون بعمل كبير، كل الأسابيع والجولات مهمة، لا يوجد وقت للتفكير والترتيب".

واستمر النرويجي: "كل فريق يختلف عن الآخر، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، الفوز على سيتي كان هاماً لأنه المنافس المحلي، الآن التركيز على القادم".

لينجارد: ثقتي في نفسي عادت والجميع يمر بمرحلة تراجع مستوى

وعن تواجد سير أليكس فيرجسون في لقاء الديربي: "هو مانشستر يونايتد، لم أقابله بعد المباراة، ويمكنكم أن تسألوه عن رأيه فيما قدمناه في تلك المباراة".

وحول حالة المصابين: "بوجبا لا يمكنه اللعب غداً، لم يستعد عافيته الكاملة بعد، ماتيتش قد يشارك، ودالوت لايزال الحديث مبكراً عن عودته، جونز يتدرب بقوة، وتغييره في شيفيلد كان تكتيكياً".

وأشاد سولشاير بجمهور فريقه: "نملك أفضل جمهور في العالم، معهم عشنا أفضل اللحظات واحتفلنا، الديربي كان يوماً كبيراً لهم، من الجيد أن تملك علاقة جيدة معهم".

وأتبع: "الاستمرارية الآن مهمة، إذا أردت أن تحقق البطولات يجب أن تتعمل الفوز حتى عندما لا تلعب جيداً، عانينا مع الإصابات وانخفاض المستوى، ولكن كل تلك تجارب يتعلم منها اللاعبين".

وعاد المدير الفني للحديث عن واقعة فريد وجيسي لينجارد العنصرية: "حظيا بمساندة الجميع الفترة الماضية بعد ما حدث، فريد يتطور ويعمل بقوة، وهو يعلم أنه يحظى بثقة الجميع".

وختم المدرب بالحديث عن سوق الانتقالات والاعتماد على الشباب: "اللاعبون يريدون القدوم لمانشستر، ربما الوكلاء لا، لا أتحدث مع هؤلاء كثيراً، مانشستر الأكبر في العالم والجميع يستمتع بما نقدمه ولاعبو الخصم سيرغبون بالقدوم هنا والمشاركة في عملية إعادة البناء".

مسؤول كبير من مانشستر يونايتد في مباراة ليفربول وسالزبورج بسبب ميركاتو الشتاء

وختم: "نشعر بالفخر بسبب استخدام الشباب، ذلك جزء من تقاليد النادي، فخور ببلوغ 4000 لقاء بمشاركة لاعبي الأكاديمية، وهؤلاء لن يتألقوا إذا لن يلعبوا ويحصلوا على الفرصة".

ويتصدر يونايتد مجموعته برصيد عشر نقاط، بينما يأتي خلفه ألكمار بفارق نقطة في المرتبة الثانية.