لينجارد: ثقتي في نفسي عادت والجميع يمر بمرحلة تراجع مستوى

لاعب مانشستر يونايتد يعتقد أن مستواه سيتحسن الفترة القادمة

أكد جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه بدأ يشعر باستعادة ثقته في نفسه، كما يستمتع بالعودة إلى التشكيلة الأساسية لفريقه.

وشهدت الفترة الأخيرة، مشاركة لينجارد مع الشياطين الحمر، وتسجيله أول أهدافه مع الفريق منذ يناير الماضي، عندما سجل في شباك أساتنا بالدوري الأوروبي.

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وقال لينجارد في تصريحات صحفية: "أشعر أنني بحالة جيدة وبالراحة، كما أن ثقتي في نفسي عادت، أحب هذا الفريق وأن نفوز معاً بالمباريات".

وأكمل: "لينجارد الذي يعرفه الجميع قد عاد، يمر جميع الأشخاص بفترة تراجع في المستوى، ولكن من بداية مباراة شيفيلد يونايتد بدأت أشعر وأنني استفيق من جديد".

وحقق الشياطين الحمر، الفوز في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي على حساب توتنهام ثم مانشستر سيتي ليصل الفريق إلى المركز الخامس.

ويقول لينجارد حول هذا الأمر: "لا يمكننا أن نشعر بالسعادة الغامرة الآن، الطريق مازال طويلاً، نحن نأخذ كل مباراة على حدة وتركيزنا الآن على المباراة القادمة".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ألكمار الهولندي، مساء الخميس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للدوري الأوروبي، بينما يلعب مع إيفرتون يوم الأحد في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي .