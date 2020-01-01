سولشاير: مانشستر يونايتد حقق إنجازًا عظيمًا!

سعادة طاغية..

اعتبر أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن تحقيق فريقه للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل لدوري أبطال أوروبا يُعد "إنجازًا عظيمًا" قياسًا بأحداث هذا الموسم.

وكان اليونايتد قد انتصر بثنائية نظيفة على ليستر سيتي في مباراة الحسم بالجولة الأخيرة مساء الأحد، ليتساوى مع تشيلسي في النقاط ولكنه خطف المركز الثالث بفضل فارق الأهداف.

الفوز منح المانيو العودة إلى منصات دوري أبطال أوروبا بعد غياب في الموسم المنقضي، الأمر الذي من شأنه أن يُحسن الوضع الاقتصادي للنادي وكذلك يؤثر كثيرًا على سوق الانتقالات والتعاقدات الجديدة.

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سولشاير بعد مباراة ليستر قال للصحافة "إنه إنجاز رائع من قبل الجميع، لم يكن اليوم كلاسيكيًا ولكن هذا لا يهم، كُنّا بحاجة إلى تعلم الفوز بمثل هذه المباريات التي يهم فيها النتيجة".

كما أضاف "منذ عودة النشاط، كانت البطولة تشبه البطولات الصغيرة، وظهر الإجهاد علينا قليلًا. أعتقد أن اللاعبين قاموا بإنجاز عظيم، أنت تعرف أين كنا في وقت سابق من الموسم، لذا فالمركز الثالث إنجاز رائع".

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وتابع "التأهل لدوري أبطال أوروبا يعني أننا سنواجه خصومًا أقوى في الموسم المقبل وسنلعب مباريات كبيرة، هذا ما يحتاجه اللاعبون حقًا".

أما عن الميركاتو الصيفي، قال المدرب النرويجي "النادي يعرف ما أشعر أننا بحاجة له، لكن الأمر متروك لهم لتصنيف الأمور وتقريرها في النهاية".

الجدير بالذكر أن جادون سانشو هو الهدف الأول للشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي، إلا أن مغالاة إدارة دورتموند في قيمة الصفقة هو الذي يُعطِّل انتقال صاحب الـ21 عامًا إلى أولد ترافورد.

كما تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد لا تزال الفرصة مواتية أمامه لتحقيق لقب هذا الموسم حال تتويجه ببطولة الدوري الأوروبي التي تُستأنف في أغسطس بمدينة كولن الألمانية.