سولشاير: لقطة كافاني ومينا؟ اللاعبان من أمريكا الجنوبية!

لقطة مثيرة للجدل في فوز يونايتد على إيفرتون

علق مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير على لقطة الاشتباك بين إدينسون كافاني وييري مينا، لاعب إيفرتون، في انتصار فريقه على أصحاب الأرض لحساب كأس كاراباو.

وشوهد كافاني وهو يعتدي على المدافع الكولومبي الذي سقط أرضاً بعدها، ولكن حكم اللقاء أندي مادلي لم ير اللقطة، وتقنية حكم الفيديو ليست متوفرة بالبطولة.

وقال سولشاير مع "سكاي": "لاعبان من أمريكا الجنوبية وبينهما بعض المعارك من قبل، سبق ولعبا معاً في كوبا أمريكا والتصفيات، لذا الأمر عادي".

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وأضاف: "كانت مباراة طيبة بحضور جمهور وبطاقات صفراء والتحامات وفرص في جانبي الملعب، ولذا استمتعت بها".

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وحول هدف كافاني في الدقيقة 88: "ليس سيئاً، ولكن كان يجب عليه تسجيل ثلاثية في الشوط الأول، هو مهاجم من أهل القمة فيما يخص التحرك والجودة وتسديدته باليسرى رائعة".

وواصل: "هو يتأقلم وقدم عدة مباريات رائعة وسجل أهدافاً مهمة وحاسمة معنا حتى الآن".

وعن القرعة: "نحن في نصف النهائي ونبعد خطوة عن النهائي، أسوأ لقاء قد تخسره هو نصف النهائي لأنك إذا بلغت النهائي تعيش الأجواء، سنحاول بلوغ اللقاء في أفضل شكل ولكن هناك عديد اللقاءات بالدوري قبلها".

وأوقعت القرعة يونايتد في ديربي مع الجار مانشستر سيتي، بينما سيواجه توتنهام برينتفورد في نصف النهائي الآخر.