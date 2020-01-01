سولشاير: لست بيتًا من ورق حتى أسقط بسبب نتيجة سلبية أو اثنتين

أبرز ما جاء في مؤتمر سولشاير قبل مواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون

تحدث أولي جونار سولشاير إلى الصحافة اليوم في مؤتمر خاص بالمباراة المنتظرة أمام إيفرتون على ملعب جوديسون بارك في الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا.

وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مفاجئة أمام باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي بهدفين مقابل هدف واحد ليتلقى هزيمته الأوروبية الأولى هذا الموسم.

السقوط أوروبيًا والأداء السيئ إضافة إلى التذبذب محليًا زاد الضغط على سولشاير بعد هزيمته على يد آرسنال نهاية الأسبوع الماضي وتوالي النتائج السلبية.

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وحول ذلك، قال سولشاير إنه يأمل في العودة لسكة الانتصارات من جديد، مؤكدًا أنه قادر على مواجهة التحديات الحالية والمنافسة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأضاف: "إذا لم أكن أثق في معتقداتي وقيمي وجودة فريق العمل وجودة لاعبي فريقي، فمن يجب أن يفعل ذلك؟ لا أنظر إلى نتيجة أو اثنتين وأقع مثل بيت من ورق"

وتابع: "النتائج تصنع العناوين الرئيسية وأغلفة الصحف وفي المباريات التي تفوز بها يتم الإشادة بك بعبارات تشبه"هذا أداء رائع". في بعض الأحيان تخسر وتنتقد لأنه لا شيء يبقى كما هو دائمًا"

وأردف: "تصبح كل لعبة كرة قدم تاريخًا بشكل سريع وجزءًا من الماضي، ونحتاج إلى الذهاب إلى جوديسون بارك في إطار ذهني إيجابي"

وحول تأثير النتائج السلبية قال: "أنا بخير، ليس عليك أن تكون سعيدًا حتى تظل تفكر بشكل إيجابي في المرحلة المقبلة وفي إدارة الظروف الراهنة"

وأكد: "أنتم تعلمون أننا في أيام مختلفة عما اعتدناه في السابق، أيام صعبة في الحياة بشكل عام، سيكون هناك أفضل فيما هو قادم، وأنا أعرف هؤلاء اللاعبين جيدًا وأثق بهم في الحصول على رد".

وحول الخسارة الأخيرة أمام باشاك شهير التركي قال: "نعلم أن مباريات دوري أبطال أوروبا صعبة ومختلفة، ولا تمانع عندما يتفوق علينا أحد الخصوم، لكننا منحناهم الأهداف وهذا ما يجعل الخسارة أسوأ"

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يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط فقط حققها من 6 مباريات، الأمر الذي ينبئ بالكثير من الأزمات.