سولشاير: راشفورد يشبه كريستيانو رونالدو

أولي جونار سولشاير يشيد بلاعبه ماركوس راشفورد ويؤكد أنه يذكره بالبرتغالي كريستيانو رونالدو وبداياته في مانشستر يونايتد.

أشاد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بلاعبه ماركوس راشفورد وما يقدمه مع الفريق من مستويات في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية له أكد خلالها أن راشفورد يجعله يتذكر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.

وقال سولشاير: "من السهل للغاية بالنسبة لي أن أقارن بينهما، فكلاهما يملك المهارة والجسد المناسب ونفس التصرفات والخصائص وكل شيء".

وأضاف: "راشفورد يملك كل الفرص المتواجدة في العالم من أجل أن يتحول لواحد من أفضل لاعبي كرة القدم حول العالم، لنأمل أن يستمر هكذا".

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وأكمل: "لا أريد أن أتحدث عن كم الأهداف التي يسجلها، طالما يبقي الأمور إيجابية ومباشرة طوال الوقت ويبحث عن الفرص سيسجل الأهداف".

وكان راشفورد قد بدأ الموسم بشكل طيب مع مانشستر يونايتد حيث سجل ثنائي في تشيلسي بالدوري الإنجليزي لكنه توقف عن التسجيل لعدة أسابيع قبل أن يعود مؤخرًا أقوى.

جدير بالذكر أن راشفورد كان قد شارك في ٢١ مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم سجل خلالهم ١٣ هدفًا وصنع أربعة في كل البطولات.