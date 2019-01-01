سولشار يدعم القائد المستقبلي ويثير القلق حول إصابة مكتوميناي

المدرب النرويجي يبعث أنباء غير مبشرة عن لاعب الوسط الاسكتلندي

أظهر مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار دعمه الكامل لمدافعه هاري ماجواير، معتبره القائد المثالي للمستقبل، وذلك بعد حصوله على شارة القيادة في مباراة أمس الأحد أمام برايتون، التي حسمها فريق الشياطين الحمر بثلاثية مقابل هدف في البريميرليج.

وأثنى المدرب النرويجي على الدور الكبير الذي لعبه أغلى مدافع في التاريخ، لتعويض غياب القائد الأول أشلي يونج، مؤكدًا أنه يتمتع بالشخصية القيادية التي تجعله مؤهلاً لحمل الشارة على المدى البعيد، أي بعد رحيل أو تقاعد لاعب أستون فيلا السابق.

وقال المدرب النرويجي للصحفيين "منذ قدوم هاري وهو يقوم بعمل ممتاز في غرفة خلع الملابس، لذا يُمكن أن يحمل الشارة لفترة طويلة في المستقبل".

من جهة أخرى، أثار قلق ومخاوف المشجعين على الإصابة التي تعرض لها القلب الشجاع سكوت مكتوميناي، وعلى إثرها غادر أرضية الملعب على محفة في آخر دقائق مباراة الأمس.

وعنه قال "لقد سقط على كاحله وربما تكون إصابة مؤلمة، ولهذا سيجري فحصًا طبيًا ثم بعد ذلك سنرى نتائجه، لكن ما يمكنني قوله أن الإصابة تبدو قوية".

إحدى علامات الدون المميزة.. 😍™️pic.twitter.com/EjcCGwTs5z — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 11, 2019

تجدر الإشارة إلى أن الفوز الثمين الذي حققه مانشستر يونايتد في مباراة الأمس، ساعده على تحسين مكانه في جدول ترتيب أندية البريميرليج، بالتقدم إلى المركز السابع بدلاً من الحادي عشر، بوصوله للنقطة الـ16، على بعد نقطة واحدة من شيفلد يونايتد وآرسنال أصحاب المركزين الخامس والسادس.