مورينيو: قلق على تشيلسي والمباريات الكبرى نقطة ضعفهم

جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لفريق تشيلسي يعرب عن قلقه تجاه البلوز بالرغم من المستويات الطيبة التي يقدمها الفريق.

أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لفريق تشيلسي عن قلقه مما يقدمه الفريق خلال المباريات الكبيرة أمام فرق المقدمة في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينيو عبر شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق رغم ذلك يقدم مستويات مذهلة في الفترة الماضية.

وقال مورينيو: "في البداية شعرت ببعض القلق، ولا أزال قلقًا في المباريات الكبيرة التي يخوضها تشيلسي بالفترة الماضية، لكن فرانك لامبارد يقدم عملًا رائعًا".

وأضاف: "أعتقد أن الفريق يمر بحالة جيدة والشباب كذلك ينسجمون مع النجوم الكبار مثل ويليان وكانتي بشكل مذهل، لكن الفريق خسر مرتين أمام مانشستر يونايتد وضد ليفربول في ملعبهم وتلقوا أربعة أهداف من أياكس".

كانتي يُطمئن جماهير تشيلسي على مستقبله داخل البلوز

وأكمل: "أنا متحمس لمشاهدة الفريق في المباراة المقبلة على ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي لأرى إذا ما وصلوا لفهم الفارق بين كرة القدم الجيدة التي يقدمونها والبراجماتية التي يجب اللجوء لها في بعض الأحيان أمام تلك الفرق".

وأنهى تصريحاته: "عندما يجدوا ذلك الفارق سيكون لديهم فريقًا عظيمًا حقًا، ولا أظن في قدرتهم على التواجد في المركز الأول أو الثاني لكنهم يستطيعون أن يتواجدوا ضمن الأربعة الكبار".

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٢٦ نقطة بالتساوي مع ليستر سيتي صاحب المركز الثاني وبفارق النقاط للأخير.