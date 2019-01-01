سولشار يُشيد بلوكاكو ويعده باللعب أكثر

المدرب يتحدث عن مهاجميه والمداورة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد كثيرًا بمهاجم الفريق "روميلو لوكاكو"، والذي لم يعد المهاجم الأساسي في ملعب أولد ترافورد.

المهاجم البلجيكي فقد مكانه في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد تحت قيادة سولشار، إذ لم يبدأ سوى مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ريدنج ولعب 3 مباريات كبديل في البريميرليج تمكن خلالهم من إحراز هدفين.

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لكن المدرب أثنى على لوكاكو وأكد على أهميته للفريق، بقوله "هو جزء كبير من الفريق بالتأكيد، خاصة مع شخصيته. لا يُسجل أحد أكثر منه في التدريبات. هناك 3 لاعبين (راشفورد ولنجارد ومارسيال) لعبوا جل المباريات، لكن مازال هناك لوكاكو وسانشيز وماتا، إذًا لدي 6 مهاجمين في الأمام أستطيع المداورة بينهم، وبالتأكيد رميلو سيلعب".

أضاف الرجل الذي تمكن من تحقيق الفوز في مبارياته الـ6 الأولى مع الفريق "لقد اعتدت أن أكون مهاجم ضمن 4 مهاجمين حين كنا نلعب بمهاجمين، الآن نحن نمتلك 6 مهاجمين ونلعب بـ3 جل المباريات. سنصل للمستوى الذي نتمكن به من المداورة وهناك ما يكفي من المباريات لأن يلعب الجميع".

أتم "الأمر يتعلق باستغلال الفرص حين تسنح لك، ولأكون عادلًا .. لوكاكو سجل 3 أهداف بالفعل، وأعتقد راشفورد سجل 4، وبوجبا أحرز 4 أهداف منذ جئت لهنا. الأمر يعود للمهاجمين لاستغلال فرصهم".