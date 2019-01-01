إنتر × ساسولو .. ثأر لم ينته! ونجاح لم يتجاوز الـ15%

سجل مخيب جدًا للإنتر أمام ساسولو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يمتلك الإنتر تاريخًا طويلًا وقويًا في السيري آ، يكفي أنه الفريق الوحيد الذي لم يهبط للسيري بي أبدًا طوال تاريخه، لكن كانت هناك نقطة سوداء واحدة في هذا التاريخ هي يوفنتوس، والآن أضيف لها نقطة أخرى هي ساسولو.

كيف هذا؟ سنعلم في التقرير التالي ..

ساسولو وثأر لم ينته!

الإنتر وطوال تاريخه في البطولة واجه عديد الفريق، وكل أرقام مواجهاته معها تميل لصالحه أو على الأقل تتعادل معه، فلا يوجد أي فريق خسر أمامه النيرادزوري أكثر مما فاز عليه سوى فريقين، يوفنتوس وساسولو.

إنتر هزم يوفنتوس 57 مباراة لكنه خسر أمامه 95، وربما يُمكن قبول هذا الأمر نظرًا لقوة يوفنتوس على مدار تاريخه في البطولة، وكونه الكبير الأول في إيطاليا والمهيمن على البطولة بفارق ليس صغيرًا عن ثنائي ميلانو.

لكن الغريب كان ساسولو، الفريق الذي بدأ مشواره في السيري آ منذ 6 مواسم فقط، وتحديدًا منذ موسم 2013-2014 واجه الإنتر في 11 مباراة خسر منها 4 فقط ولم يتعادل، وتمكن من الفوز في 7 مباريات منها 3 في قلب جوزيبي مياتزا.

ليس هذا فحسب، بل إن المباريات الـ8 الأخيرة بين الطرفين شهدت سقوط الإنتر في 7 مباريات وانتصاره في واحدة فصلت سلسلة إنتصارات ساوسولو إلى 3 و4 متتالية! والأغرب أن الإنتر بدأ تاريخه مع الفريق بشكل ممتاز إذ هزمه في أول 3 مواجهات، مرتين منهم بنتيجة 7-0 .... يبدو أن ثأر النيروفيردي من تلك الخسارتين لم ينته بعد!

اليوم مساءً سيلتقي الفريقان في ميلانو ضمن الجولة الأولى من مرحلة الإياب للدوري الإيطالي، مباراة صعبة لأنها تأتي بعد التوقف الشتوي الذي سمح للاعبين بشيء من الاستجمام والاسترخاء مما يعني أن الحالة البدنية والذهنية للاعبين لن تكون في أفضل حالاتها رغم جولة كأس إيطاليا التي شهدت نتائج متباينة للفريقين بتأهل النيرادزوري وخروج النيروفيردي.

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ويدخل الفريقان المباراة دون غيابات مؤثرة، لكن باختلافات قليلة على التشكيل الأساسي لمباراة الذهاب التي انتهت لصالح ساسولو بهدف دون رد، إذ اختار المدرب لوتشيانو سباليتي الدفع بناينجولان وبيريسيتش من البداية، فيما سيلعب ستيفانو سينسي وخوما باباكر بدلًا من دي فرانشيسكو ومهدي بوربيعة من البداية مع ساسولو.

نجاح لم يتجاوز الـ15%!

الإحصائيات الخاصة بالمباريات السابقة بين الفريقين تُظهر الفارق الأكبر بين أداء الفريقين والذي يمنح ساسولو الفوز غالبًا ... استغلال الفرص المحققة للتسجيل.

إذ سنحت للإنتر خلال الـ8 مباريات الأخيرة أمام ساسولو 20 فرصة مؤكدة للتسجيل، لم يُسجل منهم إلا 3 وأهدر لاعبوه 17 فرصة! بنسبة نجاح لم تتجاوز الـ15% وهو رقم كارثي، خاصة إن قارناه بالرقم المقابل لدى ساسولو، وقد سنحت له 14 فرصة سجل منهم 8 وأهدر 6 بنسبة نجاح 57%.

كيف يفوز الإنتر على ساسولو؟

الرقم السابق يعني أن الشيء الأول الذي يجب أن يعمل عليه الفريق لتحقيق الفوز هو استغلال فرصه الأكيدة للتسجيل، بتركيز أكثر ورعونة أقل أمام المرمى، خاصة من مهاجمه مارو إيكاردي الذي أهدر 9 فرص من 10 ممكنة ولم يُسجل إلا واحدة.

فنيًا، الإنتر سيخوض مباراة صعبة خاصة دفاعه ووسط ملعبه لأن قوة ساسولو هذا الموسم وتحت قيادة المدرب الشجاع الجرئ روبيرتو دي زيربي تتلخص في جودة خط الوسط وقدرته على التحكم بالكرة وبدء الهجمات وإفساد هجمات المنافسين، وسرعة وخطورة هجومه خاصة عبر الهجمات المرتدة السريعة وتبادل المراكز وتطويع المهارات الفردية للعمل الجماعي، فيما نقطة ضعف الفريق هي دفاعه الثقيل نسبيًا.

والأرقام تؤكد هذا، لأن ساسولو سجل 30 هدفًا مما يجعل هجومه أفضل من فرق مثل ميلان ولاتسيو وفيورنتينا وتورينو، ولا يقل عن إنتر سوى بهدف واحد، فيما دفاعه استقبل 32 هدفًا وهو رقم مخيف.

لذا، على الإنتر ألا يترك مساحات في نصف ملعبه خاصة خلف ظهيريه، والأفضل أن يُهاجم بظهير واحد فقط بينما يثبت الثاني للواجبات الدفاعية، كذلك يحتاج في وسط الملعب لتمرير الكرة سريعًا للهروب من الضغط القوي من دنكان وزميليه، بينما سيُطالب قلبي دفاعه بفرض رقابة قوية داخل المنطقة على المهاجم الممتاز هذا الموسم باباكار خاصة في التمريرات العرضية التي يُجيد جدًا اقتناصها وهو ما قد يجعل الكرات الثابتة خطيرة على دفاع الفريق.