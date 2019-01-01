سولشار: لم نظهر بالشكل المطلوب وإصابة سانشيز ليست خطيرة

المدرب النرويجي يرى أن أهم شيء هو تأهل فريقه على حساب ريدينج بكأس الاتحاد الإنجليزي

أكد أولي سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنه لا يشعر بالرضا الكامل عن مستوى فريقه بعد الفوز على ريدينج بكأس الإتحاد الإنجليزي.

سولشار واصل انتصاراته مع الشياطين الحمر، بعد تخطي ريدينج بهدفين نظيفين، بالدور الرابع من الكأس.

ثنائية يونايتد جاءت عن طريق خوان ماتا في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف روميلو لوكاكو الثاني مع نهاية الشوط الأول.

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وقال سولشار بعد المباراة:"لا يمكن طلب أكثر من التأهل للدور التالي، ولكننا لم نلعب بالشكل الأفضل اليوم".

وأضاف:"لقد سيطروا في بداية الشوط الأول، ولكنهم لم يتمتعوا بالسرعة الكافية، قمنا بتسع تغييرات لذلك الأمور كانت صعبة بتواجد مجموعة لم تلعب مع بعضها كثيراً".

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وعن إصابة أليكسيس سانشيز:"لا أعتقد أنها خطيرة، مجرد مشكلة في أوتار الركبة، سنرى ما سيحدث ونتمنى وجوده الأسبوع القادم".

تكنولوجيا الإعادة التليفزيونية:"وجودها أمر ضروري ولكني لم أحتاج لها لرؤية ركلة جزاء ماتا".

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ويأتي انتصار يونايتد كرابع فوز لسولشار منذ توليه المهمة، حيث تغلب على نيوكاسل، هيديرسفيلد تاون، بورنموث وكارديف سيتي.

وتعتبر المباراة استعداداً للقاء الصعب أمام توتنهام الأحد القادم بالجولة الثانية والعشرين من البريميرليج.