الكشف عن خطة ريال مدريد للتعاقد مع هازارد

التعاقد مع بوليسيتش كان أول الخيط، ولكن ما هي خطة إدارة ريال مدريد لجلب هازارد؟

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني خطواته لإتمام صفقة التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

هازارد أعلن في تصريحات سابقة رغبته اللعب في ريال مدريد مستقبلًا.

وقالت صحيفة "دفينسياسنترال" الإسبانية إنّ ريال مدريد وضع خطته للتعاقد مع هازارد وأن البلوز بدأ بالفعل في إيجاد البديل.

وأوضحت الصحيفة أنّ التعاقد مع كريستيان بوليسيتش من بروسيا دورتموند هو البداية، كما أنّ البلوز سوف يحاول ضم لوزانو من أيندهوفن خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هازارد قد يرحل بالمجان بعد انتهاء عقده في 2020.

كريم انزعج كونه ليس من أفضل 15 مهاجمًا وفقًا لاختيارات صحيفة فرنسية، فقام بالتعبير عن انزعاجه بهذه الطريقة 😅👇 pic.twitter.com/b9jdIK2Zxy — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 5, 2019

ووافق تشيلسي على بيع البلجيكي حتى لا يخسره مجانًا ولكن بعد ضم لوزانو أولًا.

ريال مدريد يستغل رغبة اللاعب لأجل شرائه بقيمة منخفضة كما فعل مع تيبو كورتوا، إلا أنّ الصحيفة لم تكشف المبلغ المقترح.