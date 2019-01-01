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كأس الاتحاد الإنجليزي

سولشار: سانشيز يريد غضب جماهير أرسنال ولا يفاجأني مفاوضاتهم مع بيلي

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مباراة مرتقبة في كأس الاتحاد بين مانشستر يونايتد وأرسنال
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، عن المواجهة المرتقبة لفريقه مع أرسنال في كأس الاتحاد، وقال إنها ستكون خاصة بالتحديد للاعبه أليكسيس سانشيز.

وانتقل سانشيز الموسم الماضي من أرسنال لصفوف يونايتد، ولكن حتى الآن فشل في تقديم المستوى المنتظر منه مع الشياطين الحمر.

وقال سولشار بالمؤتمر الخاص بالمباراة: "سانشيز سيشارك، أعتقد أنه سيحب غضب الجماهير هناك ضده، كلاعب هذا يشعل حماسك ويجعلك ترغب في إظهار الأفضل، تدرب جيداً وأتمنى أن يستمتع بالمباراة".

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وأتبع: "نفتقد الثلاثي سمالينج، روخو، وفيلايني، كما أن شو كان مريضاً، ضغط المباريات أمر لا يهمني، نملك الوقت للتحضير ولدنيا تشكيلة كبيرة من اللاعبين".

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وحول منافسه: "المنافسة مع أرسنال محببة لي، هي من الأقوى على الصعيد الكروي، سجلت ضدهم، ولعب ضدهم أكثر من مرة، كان يمكن أن ترى الركلات في كل مكان، مباريات رائعة".

وأضاف: "أتذكر نصف نهائي 99 أمامهم وتصدي بيتر لركلة بيرجاكمب، لولا ذلك ما حققنا الثلاثية، هذه كانت مباراة لطالما حلمت أن ألعبها منذ كنت في النرويج".

وواصل النرويجي: "إيمري يقوم بعمل طيب، ولكنه سيحتاج للوقت، ولكن تعاقداته جيدة وفاز علينا مع إشبيلية، ما قام به أليكس فيرجسون وفينجر يحتاج لوقت لتعويضه".

وعن إمكانية استمراره في منصبه: "الخطة هي العودة لمولده، تابعت الفريق أمام سسكا، ولكن مهمتي هنا هي تحسين أداء اللاعبين ومساعدتهم، وهي ليست صعبة".

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وختم بالحديث عن سوق الانتقالات: "اهتمام أرسنال ببيلي لا يفاجأني، من الطبيعي أن يكون هناك تكهنات في مثل ذلك الوقت، أما بخصوص مارسيال ودي خيا فنحن نقوم بتقدم وأتمنى سماع أخبار جيدة الأسابيع المقبلة".

ويحل يونايتد ضيفاً ثقيلاً على أرسنال مساء الجمعة ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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