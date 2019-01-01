باريس سان جيرمان يختار باريديس على آلان

توخيل يحصل على لاعب الوسط أخيراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية عدة أن باريس سان جيرمان قرر التعاقد مع الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب زينيت، في الأيام المقبلة لتدعيم خط وسطه.

وكان بي إس جي قد ارتبط بالتعاقد مع واحد من باريديس أو آلان، لاعب نابولي، وقيل إنه مستعد لتقديم عرض يقترب من 80 مليون يورو للأخير.

وقالت "كوريري" إن النادي الفرنسي قدم عرضاً لنظيره الروسي بلغت قيمته 40 مليون يورو من أجل التخلي عن نجم خط وسطه في يناير الجاري.

وأشارت الصحيفة أن زينيت سيوافق على العرض، خصوصاً وأنه يشمل خمسة ملايين إضافية في صورة حوافز ومكافآت، وهو ما يتخطى ما قدمه تشيلسي.

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💢 8.3 % نسبة هزيمة برشلونة في وجود ليو.



✨ هذا هو الفارق عندما نرى ميسي في تشكيلة البلوجرانا pic.twitter.com/M91T9rmq4V — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 24, 2019

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وعرض تشيلسي، بحسب التقارير، 30 مليون يورو لضم باريديس لتعويض رحيل فابريجاس، ولكن الصفقة تبدو بعيدة عن النادي الإنجليزي.

وسبق لباريديس اللعب في إيطاليا مع روما وكييفو، وقبلها في الأرجنتين بقميص بوكا جونيورز.