سوكراتيس يدعم تشاكا كقائد لآرسنال

سوكراتيش يرى أن جرانيت تشاكا يستحق شارة القيادة في آرسنال

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تلقى الدولي السويسري جرانيت تشاكا نجم وسط ميدان نادي آرسنال الدعم من قبل زميله المدافع الدولي اليوناني سوكراتيس باباستادوبولوس كقائد للفريق.

وحسل تشاكا على شارة قيادة آرسنال في الفترة الأخيرة، وبمجرد ارتدائه للشارة حصل على العديد من الانتقادات والتي طالبت بسحبها منه وأقرت بعدم أحقيته بها.

وحول ذلك، رأى المدافع الدولي اليوناني سوكراتيس باباستادوبولوس والذي حصل على شارة القيادة من قبل أن تشاكا يستحق أن يكون قائدًا لآرسنال في الوقت الحالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وأضاف: "تشاكا أحد أكثر اللاعبين المهمشين داخل الفريق، يقوم بأدوار كبيرة ويساعد الفريق كثيرًا ولكن أدواره تعتبر خفية عن عيون الجماهير التي تركز على لقطات أخرى"

وتابع: "تشاكا يمتلك شخصية قيادية مميزة ولا خلاف على ذلك، أعتقد أنه يستحق أن يرتدي شارة القيادة في الوقت الحالي، تواجده في الملعب يضيف لنا كثيرًا"

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يذكر أن آرسنال كان قد تعادل بالأمس مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أولدترافورد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.