ماني: شعرت بالإحباط من صلاح ولكنه صديق رائع

ساديو ماني يتحدث عن علاقته بزميله في الفريق محمد صلاح

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه شعر ببعض الإحباط من زميله محمد صلاح عندما لم يمرر له الكرة في مباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا، ولكن هذا لا يؤثر على صداقتهما.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريد بول سالزبورج، مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وعند سؤاله في المؤتمر الصحفي عن علاقته بمحمد صلاح، قال السنغالي الدولي: "شعرت بقليل من الإحباط ولكن هذه كرة القدم".

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وواصل: "اللاعب يريد تسجيل المزيد من الأهداف، من الوارد أنه لم يراني، ولكن بالنسبة لي المهم هو تسجيل الأهداف واستغلال فارق النقاط بيننا وبين مانشستر سيتي".

وتابع: "محمد صلاح صديق رائع للغاية".

وعند سؤاله أيهما يفضل الفوز بدوري أبطال أوروبا أم الدوري الإنجليزي، قال: "كلاهما مهم بالنسبة لنا ومن أهدافنا، نحن ليفربول ليس لدينا ما نخسره، سنقاتل على البطولتين".

وحول مباراة الغد أمام سالزبورج، قال ماني: "بالطبع ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي، سيكونون جاهزين لي وسأكون جاهزًا لهم، أنا أحب هذه المدينة وهذا الفريق، سأكون في غاية السعادة لمقابلة زملائي السابقين، ولكني أريد تحقيق الفوز عليهم".

ولعب السنغالي صاحب الـ 27 عاماً، مع الفريق النمساوي في الفترة من 2012 إلى 2014.

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وأتم تصريحاته قائلاً، حول زميله في الفريق فان دايك قائلاً: "إنه يقوم بعمل رائع، يفوز بكل الالتحامات ويمرر لي الكرات، جميع اللاعبين في الفريق يقومون بعمل جيد".