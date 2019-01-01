راموس: أتمنى بقاء نافاس في ريال مدريد

مستقبل حارس المرمى مازال معلقًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعرب سيرخيو راموس عن رغبته بقاء زميله كيلور نافاس في ريال مدريد هذا الموسم.

وكان من المتوقع رحيل اللاعب الكوستاريكي فور نهاية موسم 2018-2019 بعد إعلان المدرب زين الدين زيدان قراره الاعتماد على تيبو كورتوا في حراسة مرمى الفريق للموسم الجديد.

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ورغم اهتمام عديد الأندية بنافاس مثل يوفنتوس وبورتو وبنفيكا وخاصة باريس سان جيرمان، إلا أن الطلبات المالية من جانب الريال حالت دون إتمام أي صفقة.

ويمتلك اللاعب حاليًا عرضًا من بطل فرنسا مقابل 15 مليون يورو، لكن ريال مدريد مازال مصرًا على الحصول على 20 مليون يورو على الأقل للتخلي عن نافاس.

راموس سئل عن موقفه تجاه زميله، فأجاب لصحيفة آس "أريده أن يبقى. ريال مدريد يجب أن يمتلك حارسي مرمى من الطراز العالي، ونافاس أحد أفضل 3 حراس مرمى في العالم. هو حارس مرمى جيد وصديق رائع".

يُذكر أن العديد من التقارير تحدثت عن استخدام الريال لنافاس ضمن مساعيه للتوقيع مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، إذ يعرضه ضمن صفقة تبادلية قد تنقل جناح برشلونة السابق للعاصمة مدريد.