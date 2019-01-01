توتر العلاقة بين توخيل وجهازه الطبي بعد إصابة مبابي وكافاني

اتهامات متبادلة بين الطرفين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الساعات الأخيرة شهدت توترًا في العلاقات بين توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان والجهاز الطبي للنادي بقيادة كريستوف باودوت.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك التوتر حدث بعد تعرض الثنائي إيدينسون كافاني وكيليان مبابي للإصابة ليُضافا لقائمة تضم أندير هيريرا وثيلو كيرير وجوليان دراكسلر.

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ويُوجه الطبيب انتقادات لتوخيل بشأن عدم الاستماع لنصائحه لتجنب مثل تلك الإصابات للاعبين، وتلوح في الأفق كذلك تساؤلات حول الإعداد البدني للاعبين خلال مرحلة الإعداد للموسم الجديد، خاصة الحمل التدريبي.

بعض اللاعبين، حسب ليكيب، اشتكوا من قوة الحمل التدريبي في بعض الأيام، فيما يرى لاعبون آخرون أن هذا العمل البدني الشاق سيؤتي ثماره في شهري فبراير ومارس حين تزداد حدة المنافسة ويدخل الموسم المرحلة الحاسمة والمهمة.

يُذكر أن مبابي تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال مواجهة تولوز مما سيُبعده عن اللعب لـ4 أسابيع، فيما يُعاني كافاني من إصابة في الحوض سيبتعد بسببها عن اللعب لـ3 أسابيع.