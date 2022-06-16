سوق الانتقالات: صفقات الدوري الإنجليزي في ميركاتو صيف 2022

جول يستعرض معكم جميع صفقات الأندية الإنجليزية في سوق الانتقالات الصيفية 2022 وكذلك أسماء اللاعبين الذين رحلوا عن أنديتهم في الميركاتو

مع بدء سوق الانتقالات الصيفية 2022 في الدوري الإنجليزي وجميع أنحاء أوروبا، تحول الاهتمام الآن إلى كيفية تدعيم الأندية قبل بداية الموسم الجديد.

هذا العام، تمتد فترة الانتقالات الصيفية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز من الجمعة 10 يونيو 2022 حتى منتصف يوم الخميس 1 سبتمبر.

جول لديه كل ما تحتاج لمعرفته حول اللاعبين الجدد والمغادرين في جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال ميركاتو صيف 2022.

آرسنال

صفقات آرسنال:

ماركوس فينيسيوس (ساو باولو)

مات تيرنر (نيو إنجلاند)

الراحلون عن آرسنال:

ماتيو جندوزي (مارسيليا)

ألكساندر لاكازيت (ليون) انتقال حر

كونستانتينوس مافروبانوس (شتوتجارت)

أستون فيلا

صفقات أستون فيلا:

دييجو كارلوس (إشبيلية)

فيليبي كوتينيو (برشلونة)

روبن أولسن (روما)

بوبكار كمارا (مارسيليا) مجانًا

الراحلون عن أستون فيلا:

مات تارجت (نيوكاسل)

أشلي يونج (لاعب حر)

بورنموث

صفقات بورنموث:

الراحلون عن بورنموث:

جاري كاهيل (لاعب حر)

برينتفورد

صفقات برينتفورد:

الراحلون عن برينتفورد:

كريستيان إريكسن (لاعب حر)

زانكا (لاعب حر)

برايتون

صفقات برايتون:

الراحلون عن برايتون:

تودور بالوتا (لاعب حر)

تشيلسي

صفقات تشيلسي:

الراحلون عن تشيلسي:

أنطونيو روديجر (ريال مدريد) مجانًا

أندريس كريستينسن (لاعب حر)

داني درينكووتر (لاعب حر)

جيك كلارك سولتير (لاعب حر)

كريستال بالاس

صفقات كريستال بالاس:

الراحلون عن كريستال بالاس:

مارتن كيلي (لاعب حر)

جاكوب مونتس (لاعب حر)

إيفرتون

صفقات إيفرتون:

الراحلون عن إيفرتون:

جونجوي كيني (هيرتا برلين) مجانًا

فابيان ديلف (لاعب حر)

جيلفي سيجوردسون (لاعب حر)

أندي لونيرجان (لاعب حر)

جنك توسون (لاعب حر)

فولهام

صفقات فولهام:

الراحلون عن فولهام:

أندريه فرانك زامبو (نابولي)

فابيو كارفاليو (ليفربول)

فابري (لاعب حر)

جيان ميشيل سيري (لاعب حر)

ألفي ماوسون (لاعب حر)

سايروس كريستي (لاعب حر)

ليدز يونايتد

صفقات ليدز يونايتد:

برندن آرونسون (ريد بول سالزبورج)

راسموس كريستنسن (ريد بول سالزبورج)

الراحلون عن ليدز يونايتد:

لورنس دي بوك (لاعب حر)

ليستر سيتي

صفقات ليستر سيتي:

الراحلون عن ليستر سيتي:

إلدين ياكوبوفيتش (لاعب حر)

ليفربول

صفقات ليفربول:

فابيو كارفاليو (فولهام)

داروين نونيز (بنفيكا)

الراحلون عن ليفربول:

ديفوك أوريجي (لاعب حر)

لوريس كاريوس (لاعب حر)

ماركو جرويتش (بورتو)

شاي أوجو (لاعب حر)

بن وودبيرن (لاعب حر)

مانشستر سيتي

صفقات مانشستر سيتي:

إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)

الراحلون عن مانشستر سيتي:

فيرناندينو (لاعب حر)

بيدرو بورو (سبورتينج لشبونة)

مانشستر يونايتد

صفقات مانشستر يونايتد:

الراحلون عن مانشستر يونايتد:

نيمانيا ماتيتش (روما) مجانًا

إدينسون كافاني (لاعب حر)

لي جرانت (اعتزال)

بول بوجبا (لاعب حر)

جيسي لينجارد (لاعب حر)

خوان ماتا (لاعب حر)

نيوكاسل يونايتد

صفقات نيوكاسل:

مات تارجت (أستون فيلا)

الراحلون عن نيوكاسل:

أيزاك هايدن (نوريتش سيتي)

جاك تيرنر (لاعب حر)

نوتينجهام فورست

صفقات نوتينجهام:

الراحلون عن نوتينجهام:

توبياس فيجويريدو (لاعب حر)

كارل جينكينسون (لاعب حر)

جايتان بونج (لاعب حر)

ساوثامبتون

صفقات ساوثامبتون:

الراحلون عن ساوثامبتون:

هاري لويس (برادفورد) مجانًا

فريزر فوستر (توتنهام) مجانًا

توتنهام

صفقات توتنهام:

فريزر فوستر (ساوثامبتون) مجانًا

إيفان بريسيتش (إنتر) مجانًا

الراحلون عن توتنهام:

كاميرون كارتر فيكرز (سيلتك)

وست هام يونايتد

صفقات وست هام:

الراحلون عن وست هام:

مارك نوبل (اعتزال)

اندريه يارمولنكو (لاعب حر)

دافيد مارتن (لاعب حر)

وولفرهامبتون

صفقات وولفرهامبتون:

هوانج هي تشان (لايبزيج)

الراحلون عن وولفرهامبتون: