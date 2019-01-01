من هو تشافي سيمونز؟ الصفعة الثانية من باريس سان جيرمان لبرشلونة بعد نيمار

أعلن تشافي سيمونز أحد ألمع مواهب أكاديمية لا ماسيا الشهيرة عن رحيله نهائياً عن صفوف برشلونة لينضم إلى باريس، في صفعة ثانية للعملاق الكتالوني بعد نيمار

أبانوب صفوت | فيسبوك

أعلن الهولندي "تشافي سيمونز" أحد ألمع المواهب على الإطلاق في أكاديمية لا ماسيا اليوم الثلاثاء على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي عن نهاية فترته مع برشلونة والتي استمرت لمدة ثماني سنوات، لينتهي عقده دون أن يجدده بعد أن فشلت المفاوضات مع مسئولي البلاوجرانا، ليقرر اللاعب الرحيل بشكل مجاني وسط اهتمام مكثف لضمه بسبب موهبته الكبيرة ووجود وكيل أعمال مميز مثل رايولا.

بعدها بساعات قليلة، أعلن باريس سان جيرمان عن تعاقده مع اللاعب حتى عام 2022، ليحصل الفريق الفرنسي على ناشئ رائع يعتبر هو مستقبل خط الوسط بالنسبة لمنتخب الطواحين، ولكن سيتعين على فريق العاصمة ألا يكرر نفس الخطأ الذي وقع فيه العملاق الكتالوني وهو منح الهولندي الواعد فرصته كاملةً، إذا ما أراد الحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة.

لكن من هو تشافي سيمونز؟ لماذا كل تلك الضجة التي أُثيرت حوله على الرغم من صغر سنه؟ ولماذا فشل برشلونة في الحفاظ عليه؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

من هو تشافي سيمونز؟

تشافي سيمونز هو لاعب هولندي وُلد في 21 أبريل عام 2003 يلعب في خط الوسط، يعد ابن اللاعب السابق "ريجيلو سيمونز" وتم تسميته بتشافي تيمناً بأسطورة برشلونة الذي رحل إلى قطر في نهاية مسيرته وبدأ مشواره التدريبي منذ أيام قليلة، وذلك لأن والده كان يراه مثل أعلى له ويتمنى أن يسير ابنه على خطاه ويصبح أحد أهم اللاعبين في مركزه في المستقبل.

انضم سيمونز لأكاديمية برشلونة في سن صغير -وهو في السابعة من عمره- بسبب موهبته الكبيرة التي لفتت الأنظار بشدة، ويمكن اعتباره أفضل موهبة في لا ماسيا منذ نهاية حقبة الجيل الذهبي للبلاوجرانا، أكثر لاعب منتظر بقوة مع الفريق الأول، يكفي أنه حظى بشهرة أكبر من لاعبي الرديف الذين يكبرونه عمراً،

قام سيمونز بتمثيل منتخب هولندا تحت 15 و16 عاماً، وبعد فشل برشلونة في إقناعه بالبقاء داخل أسوار كامب نو وتجديد عقده بسبب عدم تنفيذ بعض مطالبه، رحل اللاعب مجاناً إلى صفوف باريس سان جيرمان في خسارة كبيرة للعملاق الكتالوني الذي من المتوقع أن يندم مستقبلاً على عدم الحفاظ عليه والاعتماد عليه في الفريق الأول.

الفرق التي لعب لها تشافي سيمونز:

الفريق الفترة ناشئين برشلونة 2010 - 2019

لماذا فشل برشلونة في الحفاظ على تشافي سيمونز؟

يمكن القول بأن هناك أسباب آخرى لرحيل تشافي سيمونز عن صفوف برشلونة بعيداً عن إلقاء اللوم على وكيل أعماله "رايولا"، لأنه من السهل انتقاده -بسبب كراهية الكثيرين لأسلوبه في التعامل مع موكليه - دون الالتفات إلى سبب الأزمة، وهو المصير المجهول لأكاديمية لا ماسيا التي لم تعد تفيد الفريق الأول في السنوات القليلة الأخيرة ومنذ رحيل بيب جوارديولا، سواء على صعيد الاستفادة الفنية أو حتى المالية ببيع بعض المواهب بسعر كبير على غرار ما يحدث في الكاستيا.

مما لا شك فيه أن رايولا دفع سيمونز للرحيل بسبب عدم تنفيذ بعض مطالبه وهي زيادة راتبه وتصعيده إلى فريق تحت 19 عاماً مباشرةً، ولكن برشلونة أخطأ أيضاً عندما تجاهل الإيطالي البدين وقرر التحدث مع والده من أجل إقناعه بالبقاء وهو ما استفزه بالطبع ليحرض موكله على عدم تجديد عقده والرحيل في أقرب فرصة ممكنة، مع وجود أندية كثيرة تتمنى أن تحقق له ما يريد.

بعيداً عن المتطلبات المادية، لقد أصبح المستقبل مجهولاً لمواهب لا ماسيا، على سبيل المثال.. حتى الآن لا يمكن تحديد مركز سيرجي روبيرتو مع الفريق الأول هل هو ظهير أيمن! أم لاعب وسط؟، إذا كان سيلعب في الوسط لماذا كل هذه التعاقدات الكثيرة في هذا الخط؟، في المباراة الودية التي لُعبت اليوم ضد تشيلسي في أولى تحضيرات موسم 2019-20 قام فالفيردي بتجربة لاعب الوسط "أوريول بوسكيتس" كظهير أيمن!!.

يبدو أن استمرار المواهب في النادي تحت قيادة المدير الفني الحالي هو مضيعة للوقت ولطاقاتهم أيضاً، لذا لم يكن قرار رحيل سيمونز عن الفريق الذي لطالما حلم باللعب له وهو برشلونة صعباً لهذه الدرجة.

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تشافي سيمونز.. حلقة جديدة في الصراع الخفي بين برشلونة وباريس

يمكن اعتبار انضمام تشافي سيمونز من برشلونة إلى باريس سان جيرمان هو استمرار لمواصلة الصراع بين الناديين في سوق الانتقالات وذلك منذ أن حاول العملاق الكتالوني التعاقد مع الإيطالي فيراتي بنفس الأساليب التي يتبعها مع اللاعبين الأخرين وهي التمرد على ناديه، وهو ما فشل فيه الفريق الإسباني، بعد أن أعلن لاعب بيسكارا السابق في إحدى الفيديوهات عن سعادته بالبقاء مع ناديه الحالي نافياً كل الشائعات التي أُثيرت حوله آنذاك.

قرر باريس بعدها تفعيل الشرط الجزائي في عقد البرازيلي ليجعله أغلى لاعب في التاريخ، ومنذ ذلك الحين يتنافس كلا الناديين على أبرز اللاعبين ومنهم ديمبيلي الذي اعترف بأنه تقابل مع ناصر الخليفي ولكن رفض عرضهم من أجل البلاوجرانا، قبل النزاع المحتدم على الثنائي الهولندي دي ليخت والللذان قررا كلا الناديان الانسحاب من صفقته بسبب مبالغة اللاعب في متطلباته المالية، وكذلك دي يونج الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للفريق الفرنسي لولا التدخل الشخصي من رئيس برشلونة "بارتوميو" وسفره إلى هولندا لغلق الصفقة.

في سوق الانتقالات الحالي، نجح العملاق الكتالوني في خطف الإنجليزي "لوي باري" لاعب أكاديمية ويست بروميتش آلبيون سابقاً والذي كان مطلوباً في باريس سان جيرمان، ليرد فريق العاصمة بالتعاقد مع أفضل مواهب أكاديمية لا ماسيا ألا وهو"تشافي سيمونز" بعد أن وافق على تلبية كل طلباته، ويقوم بدعم الوسط بموهبة مميزة للغاية يمكنها أن تحظى بفرصتها مع الفريق الأول في هذا السن، لأن الدوري الفرنسي أسهل من نظيره الإسباني.

هل يصبح تشافي سيمونز "بوجبا" جديد بقيادة رايولا؟

تذكرنا قصة تشافي سيمونز بما حدث منذ عدة سنوات مع الفرنسي "بول بوجبا" الذي كان ناشئاً صغيراً في صفوف مانشستر يونايتد، ولم يكن يرغب بالانتظار كثيراً من أجل الحصول على فرصته مع الفريق الأول، ودفعه رايولا للتصادم مع فيرجسون ووضع بين خيارين إما الحصول على فرصته في فريق مدجج بالنجوم أو الرحيل.

لم يتردد المدرب الأسكتلندي المخضرم أبداً في التضحية باللاعب الصغير الذي كان يملك ثقة عجيبة بنفسه مقارنةً بعمره، ليرحل مجاناً إلى يوفنتوس الذي اشتهر بالصفقات المجانية وخاصةً في بداية مشروع إعادة الفريق للقمة مجدداً مع المدرب أنطونيو كونتي، وبالفعل حصل بوجبا على فرصته وتطور بشكل مذهل في تورينو، لتتهافت عليه أكبر الأندية ومنهم بينهم ناديه السابق "مانشستر يونايتد".

أصر الشياطين الحمر بقيادة مورينيو على إعادة بوجبا إلى الفريق بأي شكل من الأشكال ومهما كان الثمن، ليستغل رايولا ذلك وينتقل اللاعب إلى الفريق الإنجليزي في صفقة قياسية كلفت حوالي 110 مليون يورو وبراتب كبير اعتاد سبشيال وان أن يشير إلى أن كل من ينتقده هو حتماً شخص يشعر بالغيره منه لأنه يربح الكثير من الأموال مثله.

مع رحيل سيمونز مجاناً إلى باريس سان جيرمان في ظروف مشابهة للغاية، هل يحصل اللاعب على فرصته في أقرب وقت، يواصل تطوره مع المدرب الألماني "توخيل" ويصبح من أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم؟ ثم يستعيده برشلونة بالثمن الذي يريده الفريق الفرنسي؟

تشافي سيمونز.. الصفعة الثانية لبرشلونة من باريس بعد نيمار

لا يمكن أبداً تجاهل قيمة البرازيلي نيمار في فترة تواجده مع برشلونة، صحيح أنه لم يقدم المنتظر منه مع باريس سان جيرمان بسبب تعرضه للإصابات في أهم فترات الموسم مما يضطره للغياب عن مباريات الحسم في دوري أبطال أوروبا، ولكن قيمة نجم سانتوس السابق لا يختلف عليها أحد قط، يكفي أن العملاق الكتالوني لم ينجح في تعويضه حتى الآن.

كان انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان بمثابة صفعة أولى للبلاوجرانا، خاصةً وأن النادي الإسباني كان يعول كثيراً عليه من أجل تعويض ليونيل ميسي على المدى البعيد، لأنه بعيداً عن موهبته الكبيرة التي تجعله من أمهر لاعبي العالم، فهو لاعب ذو شخصية قوية للغاية وهو ما يظهر في أدائه مع منتخب السيلساو وكذلك مبارياته مع برشلونة، من ينسى أنه كان النجم الأول لمباراة العودة المستحيلة ضد فريقه الحالي؟

لم يتخيل أحد إمكانية رحيل نيمار عن البارسا لذا اشتهر هاشتاج "سيبقى" الذي أطلقه زميله السابق جيرارد بيكيه ولكن باريس فاجئ الكل بدفع قيمة الشرط الجزائي وهي 222 مليون يورو، منذ ذلك الحين يبحث الفريق عن بديل له ولم يجد، حيث فشل كل من ديمبيلي، كوتينيو ومالكوم في سد الفراغ الذي تركه نيمار والذي أثر على أداء الفريق بقوة في دوري أبطال أوروبا.

بعد انتقال الياباني كوبو إلى صفوف الغريم ريال مدريد، يمكن اعتبار رحيل سيمونز إلى باريس سان جيرمان بمثابة صفعة ثانية وضربة قاضية للا ماسيا، حيث كان يعتبر الناشئ الهولندي هو أبرز لاعب في تلك الأكاديمية وأكثر من تم التنبؤ له بمستقبل مذهل مع الفريق الأول، من الصعب جداً أن يتم الثقة في فلسفة برشلونة مع المواهب مثل عهد جوارديولا، بعد أن غادر أفضلهم بشكل متتالي.