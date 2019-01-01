رسميًا - تشافي سيمونز يرحل عن برشلونة

تشافي سيمونز يرل عن برشلونة وباريس سان جيرمان الأقرب لضمه

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن موهبة برشلونة تشافي سيمونز رسميًا رحليه عن صفوف الفريق الكتالوني بعد انتهاء عقده الأخير مع النادي.

وكان سيمونز قد خطف الأنظار نظرًا لموهبته الكبيرة والتي تفوق قدرات أقرانه في الفئة السنية التي يلعب بها.

وبعد أن كان أهم رجال لاماسيا القادمين، تفاجأ الجميع منذ 10 أيام أن عقده يقترب من الانتهاء دون تحرك من إدارة برشلونة.

— Xavi Simons (@xavisimons) July 23, 2019

ومن ثم كشفت مصادر مقربة من الفريق الكتالوني أن الإدارة لا تفكر من الأساس في تقديم عقد جديد للاعب الذي سينتهي عقده بعد أقل من أسبوعين.

وبالفعل، أعلن سيمونز اليوم عبر حسابه الشخصي على تويتر رحيله عن صفوف برشلونة رسميًا من خلال تغريدة وجه فيها الشكر لكل من في الفريق.

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يذكر أنه حسب آخر التقارير الصادرة فإن باريس سان جيرمان هو الأقرب لضمه في الوقت الحالي.