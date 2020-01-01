من هو سعيد بن رحمة؟ هداف بيرنتفورد المطلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز

تألق الجزائري سعيد بن رحمة مع برينتفورد جعله واحدًا من الأهداف المطلوبة في سوق الانتقالات الصيفية، وكبار أندية البريميرليج تتهافت للحصول على خدماته

أصبح الجزائري سعيد بن رحمة ، نجم فريق برينتفورد ، الناشط بدوري البطولة الإنجليزية "التشامبيونشيب"، واحدًا من أكثر اللاعبين الذين بزغ نجمهم في المسابقة هذا الموسم.

وقدم البالغ من العمر 24 عامًا مستويات مميزة للغاية مع فريقه هذا الموسم، إذ نجح في تسجيل 17 هدفًا وصناعة تسع تمريرات حاسمة، ليُساهم في وضعية فريقه الجيدة، التي جعلته أحد المرشحين للتأهل إلى النسخة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وعلى ضوء ذلك أصبح بن رحمة أحد اللاعبين المُنتظر تواجدهم بقوة في السوق القادم للانتقالات الصيفية، المنتظر انطلاقه في يوم 26 يوليو من العام الجاري، بعد أن تأجل موعده بسبب فيروس كورونا المستجد.

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ويتواجد اللاعب في دائرة اهتمام العديد من كبرى فرق أوروبا، على غرار تشيلسي، آرسنال وتوتنهام.

لكن أولًا دعونا نتعرف على سعيد بن رحمة..

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من هو سعيد بن رحمة؟

في ولاية عين تيموشنت، وُلد سعيد بن رحمة ، بالتحديد في العاشر من شهر أغسطس من عام 1995.

قرر اللاعب الهجرة إلى فرنسا في عام 2006، حين كان يبلغ من العمر 11 عامًا، ليلتحق بمدرسة نادي تولوز الفرنسي، الذي تركه في صيف عام 2013 بغرض الانتقال إلى نيس.

بقي بن رحمة مع نيس حتى بداية عام 2016، التي عرفت انتقاله إلى آنجيه في شكل الإعارة لمدة ستة أشهر، ليعود مُجددًا إلى فريقه، الذي قرر إعارته في مرتين لفريقي أجاكسيو وشاتورو في صيف 2017 وصيف 2018، وهو العام الذي شهد نهاية علاقته بالكرة الفرنسية.

في صيف عام 2018 انتقل اللاعب من نيس إلى برينتفورد ، في صفقة لم يتم الإعلان عن تفاصيلها المالية، رغم أن بعض التقارير تحدثت عن دخولها في حيز المليون يورو.

لم يأخذ محارب الصحراء الموهوب الكثير من الوقت من أجل التعبير عن نفسه في بلاد الضباب، إذ أنه وفي الموسم الأول له مع فريقه الإنجليزي، تمكن من التوقيع على 14 هدفًا في جميع المسابقات وصناعة 15 هدفًا آخر.

واستمر نجاح الرحالة الجزائري الشاب حتى الموسم الحالي، الذي لايزال شاهدًا على استمرار تألقه في الملاعب الإنجليزية بحصيلة تهديفية تبلغ 17 هدفًا، فضلًا عن تسع تمريرات حاسمة، حتى الآن.

ماهي الأندية المهتمة بالتعاقد مع سعيد بن رحمة؟

بات سعيد بن رحمة هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية لا سيما الإنجليزية، بفضل ما يُقدمه مع برينتفورد، لكن أحدث التقارير تحدثت عن أنه مطلوب بقوة في لندن وبالتحديد مع تشيلسي.

ولا يعد البلوز هو الفريق الواحد الراغب في ضم اللاعب، إذ أن أندية أخرى بيّنت عن اهتمامها بالحصول على خدماته في الميركاتو القادم، على غرار آرسنال وتوتنهام.

كيف يلعب سعيد بن رحمة؟

يلعب بن رحمة في مركز الجناح الأيسر، لكنه يُجيد كذلك اللعب في الجناح الأيمن.

فضلًا عن ذلك، يعتبر سعيد بن رحمة مراوغًا جيدًا، وقد تواجد في الشهر الماضي في المركز الثاني في قائمة أفضل المراوغين في مسابقة دوري الدرجة الأولى، وذلك بواقع 105 مراوغة ناجحة قام بها.