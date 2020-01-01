أخبار الانتقالات: ديمبيلي يترك برشلونة وسانشو إلى ريال مدريد

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 3 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأربعاء 3 يونيو 2020.

أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2020:​

هدية ثمينة من جوارديولا لبرشلونة

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن برشلونة قد بات مهتمًا بخدمات مدافع مانشستر سيتي الشاب إيريك جارسيا من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي قد أعلن أن لاعبه ليس للبيع، ولكن النادي الكتالوني لم ييأس حتى الآن بشأن الحصول على خدمات المدافع الشاب.

ولم يحصل إيريك جارسيا على الفرصة التي كان ينتظرها مع مانشستر سيتي خلال الفترة الماضية رغم تأكيدات بيب جوارديولا بأنه سيمنحه المزيد من الوقت مستقبلًا.

ولذلك، قد يتسبب بيب جوارديولا في إعطاء هدية لبرشلونة في الوقت الحالي، حيث يبحث الفريق الكتالوني عن تعزيز خط دفاعه.

عوار هدف يوفنتوس

حسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن يوفنتوس يتقدم سباق التعاقد مع حسام عوار لاعب وسط ليون الفرنسي.

الصحيفة أشارت إلى أن حرمان مانشستر سيتي من اللعب في دوري أبطال أوروبا سيحسم الصفقة لصالح يوفنتوس مع عدم جدية اهتمام ليفربول حتى الآن.

هالاند خارج حسابات باريس سان جيرمان

خرج إرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند ، من حسابات إدارة باريس سان جيرمان لدعم مركز المهاجم الصريح في السنوات المقبلة، ليخلو الطريق أمام ريال مدريد في سباق الظفر بالدولي النرويجي.

وبحسب تقارير موندو ديبورتيفو، فإن باريس سان جيرمان لم يعد موجودًا في سباق التعاقد مع هالاند بعد ضم ماورو إيكاردي بصورة دائمة من إنتر منذ أيام معدودة نظير 50 مليون يورو، وبالتالي تقتنع الإدارة أن مركز المهاجم بات في مأمن لمدة من الزمن.

يوفنتوس يخطط لضم ديمبيلي

سألت إدارة يوفنتوس نظيرتها في برشلونة عن إمكانية الحصول على خدمات عثمان ديمبيلي على سبيل الإعارة كجزء من مخطط انتقال ميراليم بيانيتش إلى كامب نو في الصيف المقبل، وذلك وفق تأكيدات صحيفة "موندو ديبورتيفو".

ما قد يساعد في انتقال ديمبيلي إلى أليانز ستاديوم هو وجود فابيو باراتيشي على رأس إدارة يوفنتوس، وهو من أكبر المعجبين بالدولي الفرنسي منذ مدة طويلة، كما أنه يتمتع بعلاقة مميزة وقوية للغاية مع وكيله، وهي تفاصيل قد تساعد كثيرًا في سير الصفقة بالاتجاه الصحيح.

رسميًا.. ساؤول يُعلن عن ناديه الجديد

أعلن ساؤول نيجويز، لاعب أتلتيكو مدريد، عن ناديه الجديد الذي أثار به وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الأخيرة، واتضح بالفعل أنه لم يكذب وأن ثمة ناديًا جديدًا عكف عن الكشف عنه.

حسم الدولي الإسباني الأمر خلال بث مباشر مساء الأربعاء على إنستجرام، وقال أنه سيؤسس نادٍ جديد باسم "كوستا سيتي" في مدينة إلتشي بالشراكة مع أخيه كنوع من أنواع الاستثمار مع استمراره بصورة طبيعية كلاعب مع ناديه الحالي أتلتيكو مدريد.

ريال مدريد يحاول التعاقد مع سانشو

أفادت تقارير من صحيفة "آس" أن مسؤولي ريال مدريد يضعون أعينهم نصب التعاقد مع جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، رغم صعوبة حدوث ذلك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب تقارير آس فإن العلاقة الطيبة التي تجمع إدارة ريال مدريد مع نظيرتها في دورتموند ستكون كفيلة بإحداث التوفيق حول الصفقة إذا ما جلسا سويًا على طاولة المفاوضات، وحينها سيكون الأمر برمته في يد اللاعب وقراره النهائي.

ثمة عائق وحيد يقف أمام أن تبدأ المفاوضات، ألا وهو فيروس كورونا، حيث أن ما تسبب فيه هذا الوباء من أزمة اقتصادية في عالم كرة القدم تجعل من الصعب على إدارة النادي الملكي عقد صفقات بمبالغ طائلة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ريال مدريد يتحرك إلى مدافع باريس سان جيرمان

أفادت تقارير أن ريال مدريد يجهز عرضًا لضم مدافع باريس سان جيرمان تانجي كواسي مع بداية سوق الانتقالات.

ينتهي عقد صاحب 17 عامًا في نهاية يونيو، وقد قدم له باريس عرضًا جديدًا.

ستيرلينج لن يغادر إلى ريال مدريد

بحسب صحيفة الإندبندنت فإن رحيم ستيرلينج لن ينضم إلى ريال مدريد إذا رحل من مانشستر سيتي.

ويحظى الجناح الإنجليزي بالعديد من العروض بعد حرمان السيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكنه يحلم باللعب للريال.

سباق على توقيع سافيتش بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

بحسب ESPN، فإن هناك صراع يلوح في الأفق على سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان من أجل ضمه مع فتح سوق الانتقالات.

كان مانشستر يونايتد من ضمن الأندية المهتمة بضم نجم النسور منذ فترة طويلة، لكنه الآن سينضم للعاصمة الفرنسية أو الإسبانية إذا رحل من الإيطالية.

"لا مخاطرة من ضم كوتينيو، وسيكون نجمًا في توتنهام"

قال دارين بينت إن ضم فيليبي كوتينيو لا يمثل أي خطر على توتنهام ، وأشار إلى أنه سيكون "نجمًا" في شمال لندن إذا تمت إعارته المتوقع أن تكلف 8 ملايين جنيه استرليني من برشلونة .

قال مهاجم السبيرز السابق لموقع فوتبول إنسايدر: "إن كوتينيو لاعب رائع، إنه نجم مميز يحتاج إليه الفريق حتى ولو على سبيل الإعارة، فهذا هو نوع النجم الذي نحتاجه".

برشلونة يحاول استعادة جارسيا من مانشستر سيتي

وفقًا لتقارير ESPN، فإن برشلونة تحرك من أجل استعادة إيريك جارسيا من مانشستر سيتي مع بداية سوق الانتقالات.

يرغب الكتلان في عودة اللاعب الذي نشأ في لا ماسيا قبل أن يرحل في 2018، وجدير بالذكر أن عقده مع السيتي سينتهي في 2022.

باريس سان جيرمان مهتم بنجم أياكس الشاب

بحسب ESPN، انضم باريس سان جيرمان إلى السباق على المدافع الشاب لأياكس سيرجينو ديست.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لفت أنظار كبار أوروبا، على غرار بايرن ميونخ وبرشلونة اللذان يخططان للتحرك نحو النجم الأمريكي.

زهير فضال على رادار توتنهام

حدد توتنهام مدافع ريال بيتيس زهير فضال كهدف في سوق الانتقالات القادمة، بحسب دون بالون.

يرى جوزيه مورينيو أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا هو البديل الأمثل ليان فيرتونخين، الذي يبدو أنه سيغادر السبيرز في نهاية الموسم.

بقي لدى فضال عام واحد فقط على عقده الحالي مع بيتيس، وقد شارك في 11 مباراة فقط مع الفريق في 2019-20.

ناينجولان يحلم بالعودة لروما

بحسب كالتشيو ميركاتو، فإن رادجا ناينجولان لاعب إنتر المعار لكالياري يريد العودة إلى روما .

النيرازوري على استعداد للاستماع إلى العروض لرحيل البلجيكي الدولي بشكلٍ نهائي في سوق الانتقالات القادمة.

لعب صاحب الـ32 عامًا للجيالوروسي بين عامي 2014 و2018، قبل أن يرحل لثعابين ميلانو مقابل 38 مليون يورو.

ميلان يراقب نجم بنفيكا فلورنتينو لويس

وفقًا لبيانيتا ميلان، يدرس برونو كارفاليو وكيل فلورنتينو لويس التفاوض بشأن شروط العقد مع ميلان الراغب في ضم اللاعب مع بداية سوق الانتقالات.

شارك لويس في 15 مباراة في جميع المسابقات مع بنفيكا هذا الموسم، وهو مرتبط حاليًا بعقد يمتد حتى عام 2024.

لويز يستعد للتجديد مع آرسنال

أشار رئيس بنفيكا لويس فيليب فييرا إلى أن ناديه لا يستطيع تحمل نفقات إعادة دافيد لويز من آرسنال .

انضم لويز إلى الجنرز من تشيلسي مقابل 8 ملايين جنيه استرليني في الصيف الماضي، وذلك بعقدٍ يمتد لموسم واحد مع خيار التجديد تلقائيًا لموسم إضافي.

شارك اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بصفة أساسية مع الفريق اللندني في 2019-20، واعتمد أرتيتا على خبرته الكبيرة لتقوية الفريق.