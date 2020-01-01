أخبار برشلونة: لاوتارو عقله مع الكتلان ونيمار يريد العودة

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 8 يونيو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 8 يونيو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 8 يونيو 2020:

لاوتارو عقله معلق ببرشلونة

تحدثت توتو سبورت عن لاوتارو مارتينيز في عددها الصادر اليوم، وقالت أن عقله مع برشلونة أما قلبه فمعلق بالإنتر.

وأضافت الصحيفة أن الأرجنتيني يرغب في الرحيل مع بداية سوق الانتقالات إلى الكامب نو، لكنه سيعمل على منح النيراتزوري أكبر استفادة منه فيما تبقى من الموسم.

مانشستر يونايتد يخطط لضم فاتي

بحسب سبورت الكتالونية، يستعد مانشستر يونايتد لإنفاق 100 مليون يورو لإغراء أنسو فاتي للانضمام من برشلونة مع بداية سوق الانتقالات.

تجاهل البلاوجرانا عرضًا بهذه القيمة للنجم الشاب، حيث أفادت التقارير أن الشياطين الحمر هم أصحاب أكبر عرض لضم اللاعب حتى الآن.

خلاف بين إنتر وبرشلونة بسبب صفقة محتملة

يعد نادي إنتر الإيطالي أبرز المهتمين بضم نجم برشلونة الشاب جونيور فيربو، ولكن يبدو أن هناك مشكلة بسبب هذه الصفقة.

وكان فيربو قد انضم إلى البلاوجرانا في صيف العام 2019 قادمًا من بيتيس ولكنه لم يحصل على فرصته ليصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق.

وحول ذلك، ظهر اسم إنتر الإيطالي كأبرز الراغبين في التعاقد مع اللاعب الشاب حيث يرغب المدرب أنطونيو كونتي في تعزيز صفوف الفريق بخدماته.

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لاعبو باريس سان جيرمان: نيمار يريد برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن النجم البرازيلي نيمار أخبر أصدقائه المقربين في باريس سان جيرمان بخصوص رغبته في ترك الفريق والعودة من جديد إلى برشلونة هذا الصيف.

سوق انتقالات النادي الكتالوني يتمحور حول ثلاثة لاعبين يتم الحديث عنهم باستمرار في الإعلام، وهم نيمار، ولاوتارو مارتينيز، نجم إنتر، وميراليم بيانيتش، متوسط ميدان يوفنتوس.

وذكرت "موندو" أنه وصلها معلومات مؤكدة بأن نيمار أخبر مجموعة من اللاعبين المقربين له بالنادي الباريسي عن عزمه ترك الفريق والعودة مجدداً لصفوف برشلونة .

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برشلونة يرفض تضحية مانشستر يونايتد بسانشو من أجل فاتي

أبدى نادي مانشستر يونايتد رغبته في الحصول على خدمات مهاجم برشلونة أنسو فاتي مقابل 100 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان أسبوعاً صعباً مع أنسو فاتي على الرغم من أن اللاعب كان غافلاً عن كل ما كان يتحرك من حوله، حيث كان على البلاوجرنا أن يتماسك ويرفض عرض لاعبه ، طبقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية. .

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