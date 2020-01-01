ليس لاوتارو ولا فيدال.. خلاف بين إنتر وبرشلونة بسبب صفقة محتملة

إنتر يرغب في ضم فيدال أو راكيتيتش وبرشلونة يريد لاوتارو مارتينيز.. ولكن لاعب آخر يثير أزمة بين الطرفين

يعد نادي إنتر الإيطالي أبرز المهتمين بضم نجم برشلونة الشاب جونيور فيربو، ولكن يبدو أن هناك مشكلة بسبب هذه الصفقة.

وكان فيربو قد انضم إلى برشلونة في صيف العام 2019 قادمًا من بيتيس ولكنه لم يحصل على فرصته ليصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق.

وحول ذلك، ظهر اسم إنتر الإيطالي كأبرز الراغبين في التعاقد مع اللاعب الشاب حيث يرغب المدرب أنطونيو كونتي في تعزيز صفوف الفريق بخدماته.

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وبعد أن بدأ المفاوضات بين الطرفين، ظهرت المشاكل التي نتجت عن التقييم المادي الذي وضعته إدارة برشلونة لصفقة فيربو.

ويريد برشلونة إدخال فيربو كجزء من صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى الفريق الكتالوني، والتي ستتم مقابل 111 مليون يورو على الأرجح قيمة الشرط الجزائي.

المشكلة هي أن برشلونة يقيم فيربو بـ 41 مليون يورو، أي يريد منحه لإنتر بالإضافة إلى 70 مليون يورو من أجل ضم المهاجم الأرجنتيني.

وأثار ذلك امتعاض إدارة إنتر والتي بحثت عن سبيل آخر لإتمام الصفقة وتحاول التفاوض حول السعر من أجل التعاقد مع صاحب الـ 23 عامًا.

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يذكر أن إنتر كان مهتمًا في البداية بخدمات الدولي التشيلي أرتورو فيدال ولكن الأمور تراجعت في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع راتبه.