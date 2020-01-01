أخبار برشلونة: باريس سان جيرمان يحرم برشلونة من لاوتارو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020:

باريس سان جيرمان يحرم برشلونة من لاوتارو

تحدثت تقارير صحفية أن بيع إنتر لماورو إيكادري إلى باريس سان جيرمان نظير 50 مليون يورو جعلهم في وقع اقتصادي قوي صعّب كثيرًا من مهمة برشلونة في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز.

إدارة إنتر متمسكة بقيمة 85 مليون يورو لبيع لاوتارو، ولا شيء يجبرهم على التخفيض بسبب أموال إيكاردي، ما يضع برشلونة في ورطة كبيرة، فعرض البرسا 65 مليون مع جونيور فيربو فقط.

تطورات صفقة بيانيتش

بحسب "سكاي سبورتس" أيضًا فإن المحادثات بين إدارتي يوفنتوس وبرشلونة لا تزال قائمة بشأن ميراليم بيانيتش بعد الاتفاق حول أرتور.

يوفنتوس يقدر قيمة بيانيتش بـ70 مليون يورو، فيما ترى إدارة برشلونة أن قيمة البوسني ينبغي أن تكون أقل من ذلك قياسًا ببلوغه عامه الـ32.

يوفنتوس يقترب من ضم أرتور

اتفقت إدارة يوفنتوس مع نظيرتها في برشلونة على شراء أرتور ميلو نظير مبلغ ضخم يبلغ 80 مليون يورو خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لتقارير "سكاي سبورتس".

سكاي أوردت في تقرير لها أن يوفنتوس قد عرض على الدولي البرازيلي راتبًا يفوق راتبه الحالي في برشلونة لإقناعه بالانضمام إليهم، إذ سيتقاضى إن ذهب إلى مدينة تورينو 5 مليون يورو سنويًا.

صفقة تبادلية بين آرسنال وبرشلونة

تداولت تقارير صحفية إسبانية عزم آرسنال التعاقد مع حارس برشلونة البديل نيتو في الفترة المقبلة لتعويض المصاب بيرند لينو.

وبحسب التقارير فإن إدارة البرسا قد تحاول إقحام بيير أوباميانج في الصفقة لدعم مركز المهاجم الصريح في ظل رغبة الجابوني في مغادرة ملعب الإمارات.

برشلونة يسعى للتخلص من كوتينيو

بدأ برشلونة رحلة البحث عن فريق للمدافع جيان كلير توديبو وفيليبي كوتينيو، حسب تقرير نشر على صحيفة سبورت.

توديبو مطلوب في إيفرتون وروما، لكن التخلص من كوتينيو أكثر صعوبة على الرغم من وجود الكثير من الحديث بشأن الاهتمام من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.