أخبار برشلونة: موعد إعلان انضمام بيانيتش وتأثير حكيمي على لاوتارو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 27 يونيو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 27 يونيو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 27 يونيو 2020:

حكيمي يهدد صفقة لاوتارو لبرشلونة

أشارت تقارير في الإعلام الإسباني إلى تعطل تام في صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة بعد اقتراب ناديه إنتر من ضم أشرف حكيمي من صفوف ريال مدريد.

وسائل الإعلام الإيطالية والإسبانية أجمعت أن صفقة انتقال الظهير المغربي إلى صفوف النيراتزوري في مراحلها الأخيرة بعد الاتفاق مع النادي الملكي.

"موندو" أوضحت أن انتقال لاوتارو إلى برشلونة كل مدى يصبح أصعب، وضم إنتر لحكيمي سيحكم على الصفقة بالفشل في ظل تمسك النادي الإيطالي بمطالبه.

تحديد موعد الكشف الطبي لأرتور وبيانيتش

كشفت مصادر خاصة لجول أن صفقة انضمام أرتور إلى يوفنتوس مقابل انضمام ميراليم بيانيتش إلى برشلونة باتت مسألة وقت ويُعلن عنها بصورة رسمية.

وبحسب مصادر جول فإن الناديين قد قررا إقامة الفحص الطبي للاعبين مساء الغد الأحد، ليتم بعدها بساعات الإعلان بصورة رسمية عن الصفقة.

ليفربول قد يخطف ألكنتارا من برشلونة

ذكرت "كيكر" أن ليفربول أبدى اهتماماً في الأسابيع الماضية بضم نجم وسط بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا، وذلك بعد تردد الأخير في تمديد عقده مع ناديه.

الأنباء سبق ونقلتها "بيلد" قبل أشهر، ولكن آخر الأنباء تشير إلى تجدد اهتمام الريدز بسبب عقد النجم الإسباني الذي ينتهي في 2021.

الاتفاق تم.. أرتور إلى يوفنتوس وبيانيتش إلى برشلونة

تؤكد أغلب التقارير الصحفية الواردة من صحف إسبانيا وإيطاليا أن الاتفاق بين برشلونة ويوفنتوس بشأن الصفقة التبادلية بين أرتور وميراليم بياينتش قد تم بالفعل.

أرتور سينتقل إلى مدينة تورينو مقابل انتقال بيانيتش إلى كامب نو إلى جانب 10 ملايين يورو، لتكون إجمالي قيمة الصفقة 80 مليون يورو.

ريال مدريد ينافس برشلونة على ماتيو جندوزي!

رغم الأداء المتواضع الذي يظهر به رفقة آرسنال، لكن تقارير من الصحافة الفرنسية أكدت أن ريال مدريد وبرشلونة يريدان التعاقد مع ماتيو جندوزي.

وترجع رغبة ريال مدريد في التعاقد مع جندوزي بناء على الحب الجم من المدرب زيدان له، بينما يُنظر إليه في برشلونة على أنه خيار تكتيكي مميز.