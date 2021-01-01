سوريانو: ما حدث للنصر مسؤوليتي .. ولكن!

النصر سقط بالتعادل السلبي أمام الوحدات الأردني

تحدث فلورين سوريانو المدير الفني المؤقت لفريق النصر، عن التعادل السلبي أمام الوحدات الأردني، في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا التي أقيمت أمس الأربعاء.

النصر تعادل سلبيًا أمام الوحدات الأردني، في الجولة الأولى، وخدمته الظروف وتعادل السد مع فولاذ خورستان إيجابيًا بهدف لكل فريق، ليكون لكل فريق في المجموعة نقطة واحدة.

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وقال سوريانو في تصريحات عقب اللقاء: "نجحنا في الاستحواذ على الكرة في معظم أوقات المباراة، قدمنا لقاء جيد للغاية ولم نستطيع أن نكسر القوة الدفاعية لفريق الوحدات الأردني".

وأضاف المدير الفني: "أتحمل ما حدث أمام الوحدات فأنا المدير الفني، ولكن لا يمكن أن أغير الفريق في يومين فقط منذ أن توليت المهمة".

وأردف سوريانو خلال حديثه عقب اللقاء: "حاولنا أن نخترق الدفاعات عن طريق اللعب على الأطراف عن طريق أظهرة الوحدات، ولكن لم ننجح في التسجيل أيضًا".

ويستعد النصر لمواجهة نظيره السد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، السبت المقبل، وعينه على 3 نقاط غالية للغاية.