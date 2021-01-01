استغلال دعائي وتشديد الفقاعات .. أشياء يجب أن تستغلها وتحذر منها السعودية بدوري أبطال آسيا

أمور سلبية وإيجابية يجب أن تنظر إليها السعودية في دوري أبطال آسيا

انطلقت نسخة جديدة من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها جميع بلدان العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا، التي ألقت بظلالها على كرة القدم بالعالم كله، لتستضيف المملكة العربية السعودية مباريات 3 مجموعات، وذلك بعد تجربة ناجحة بإقامة المباريات في قطر، فهناك بعض السلبيات والإيجابيات التي شهدتها النسخة الماضية، يجب التعلم منها في النسخة الحالية.

وشهدت النسخة الماضية منافسة شرسة بين جميع الأندية، بالرغم من الظروف الصعبة التي كانت تمر بها جميع دول العالم، حيث نجحت قطر في توفير كافة سبل الراحة لجميع الفرق، من أجل التركيز داخل الملعب، وتقديم أفضل ما لديهم، ولكن هناك بعض السلبيات التي تسببت في بعض المشكلات للفرق.

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز الإيجابيات والسلبيات التي ظهرت في النسخة الماضية، حيث يجب التعلم منها من أجل تقديم أفضل نسخة ممكنة في السعودية..

اختيار أماكن الإقامة

كانت أكثر السلبيات التي عانى منها بعض الفرق في النسخة التي أقيمت في قطر، هي اختيار الفنادق التي أقامت بها الفرق المشاركة بالبطولة، وتسببت في انتشار فيروس كورونا، أبرزها الهلال.

الهلال عانى خلال تواجده في قطر، من انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي تسبب في استبعاده من دور المجموعات، بسبب كثرة عدد المصابين بالفيروس، ومن ثم لم تكتمل القائمة في المباريات.

وتبين فيما بعد أن الفندق الذي يقيم فيه الهلال، هو أحد فنادق الحجر الصحي لمصابي كورونا في قطر، وهو ما ساهم في زيادة أعداد مصابي كورونا في الفريق.

يجب على المسؤولين اختيار فنادق إقامة جيدة للفرق المشاركة، وذلك خوفًا من إصابة اللاعبين بفيروس كورونا، وحرصًا على سلامة الجميع.

الفقاعات الطبية

خلال النسخة الماضية، شهدنا عدم تشديد في تعليمات الفقعات الطبية، التي أجريت لجميع الفرق المشاركة في البطولة، وكان هذا سبب من أسباب انتشار فيروس كورونا.

ولكن تدارك مسؤولي قطر الأمر، وذلك خلال استضافة كأس العالم للأندية، حينما تم التشديد على تعليمات الفقعات الطبية، وذلك حينما تم اختراقها من جانب بعض لاعبي الأهلي، تم عقابهم من الاستبعاد من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

التشديد على تعليمات الفقعات الطبية أمر مهم للغاية، ويجب على الجميع التأكيد على هذا الأمر، خلال المباريات.

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عدم حضور الجماهير

بالرغم من السماح لنسبة من الجماهير لحضور المباريات، إلا وأن اللجنة المنظمة قررت أن تقام المباريات بدون حضور جماهيري، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

هذا الأمر كان إيجابيًا للغاية خلال النسخة الماضية التي أقيمت في قطر، وقامت السعودية أيضًا بتطبيقه، من أجل استمرار النسخة الحالية بدون حدوث أي أزمات.

استغلال دعائي مميز

خلال النسخة التي أقيمت في قطر الموسم الماضي، شهدت اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا، في ظل أول بطولة تقام بنظام التجمع، مع انتشار وباء كورونا في قارة آسيا، وهو الأمر الذي حظي باهتمام جميع وسائل الإعلام، وتم استغلاله من جانب قطر.

قطر استغلت هذا الأمر بشكل كبير، من أجل الدعايا للحدث الأكبر المنتظر إقامته في 2022، وهو كأس العالم، وذلك عن طريق إبراز أفضل ما تم تقديمه خلال البطولة للفرق المشاركة من خدمات، وأيضًا الملاعب التي أقيمت عليها المباريات.

هذا الأمر يجب أن يتم استغلاله بشكل جيد في السعودية، خاصة وأن المملكة تسعى لاستضافة كأس أمم آسيا 2027، ومن ثم ستنافس على الحصول على حق تنظيم كأس العالم فيما بعد.